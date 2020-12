Venezuela suma tres muertes por covid-19 en medio de elecciones legislativas

Caracas, 6 dic (EFE).- Venezuela sumó este domingo tres muertes por covid-19 en medio de las elecciones legislativas que se celebraron esta jornada y que convocaron a 20,7 millones de ciudadanos, informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.

'Lamentablemente se reportan 3 nuevos fallecidos a causa de este virus', indicó el ministro a través de Twitter, para luego detallar que se trata de dos mujeres de 64 y 88 años, así como un hombre de 30 años.

Señaló también que en las últimas 24 horas se registraron 265 nuevos contagios, de los cuales 254 se produjeron por transmisión comunitaria dentro de las regiones de Venezuela, principalmente en el estado Miranda, cercano a Caracas, que sumó 75 casos.

Además, prosiguió Ñáñez, se han sumado 11 contagios 'internacionales', como denomina el Ejecutivo de Nicolás Maduro a los venezolanos que retornan infectados al país y que en algunos casos son retenidos durante varios días en las fronteras terrestres, bajo cuarentena obligatoria.

'Hasta hoy se han confirmado 104.442 casos, (de los que) se han recuperado 99.494 personas, lo que representa el 95 % de los contagios', aseveró el ministro y recordó que han transcurrido 266 días desde que se detectó el primer caso en el país sudamericano.

ELECCIONES EN PANDEMIA

Venezuela celebró este domingo unos comicios para escoger a los 277 legisladores que conformarán la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que se instalará el 5 de enero de 2021.

La oposición mayoritaria que controla la AN no acudió a estas votaciones al considerar que se trata de un proceso fraudulento, cuyo resultado no será reconocido por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA).

'Felicitamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) por las medidas de bioseguridad aplicadas durante la jornada de votación', agregó Ñáñez en el balance de este domingo sobre el comportamiento de la pandemia en el país. EFE