Verdasco anuncia con 'frustración' su baja en Roland Garros por un positivo

Madrid, 25 sep (EFE).- El español Fernando Verdasco ha comunicado este viernes, muy a su 'pesar y sintiendo una total frustración', que no podrá jugar el torneo de Roland Garros, que empieza el domingo, por haber dado positivo en una prueba de COVID-19 a su llegada a París y tras haber superado de manera asintomática la enfermedad en agosto.

'Este año no voy a poder participar en Roland Garros muy a mi pesar y sintiendo una total frustración', escribe Verdasco en sus redes sociales.

'En agosto pasé el COVID-19 de forma asintomática, seguí las indicaciones de aislamiento y volví a mi rutina tras dar negativo en dos pruebas PCR consecutivas', explicó el tenista madrileño.

'Desde entonces me he hecho múltiples pruebas PCR con resultados negativos en todas, incluyendo la llevada a cabo en el torneo Masters 1.000 de Roma. Volví a dar negativo hace unos días en el test que me hice antes de ir a Hamburgo, aunque no jugué al final por decisión profesional para preparar mejor Roland Garros', continuó.

'Mi equipo y mi familia viajamos a París y nos volvimos a hacer las prueba PCR correspondiente. Todos dieron negativo, menos yo. Traté de explicar mi historial y situación para intentar solicitar hacerme otra prueba, especialmente tras haber visto lo sucedido en casos similares con otros jugadores', narró Verdasco.

'La organización de Roland Garros se negó a hacerme otro test, incluso teniendo en cuenta todas estas circunstancias y que había días suficientes para repetirme las pruebas antes de la competición y del sorteo del cuadro. Igualmente, fui descalificado', señaló.

Verdasco afirmó que este mismo jueves procedió a hacerse por su cuenta dos pruebas PCR y una de serología 'en centros diferentes para mayor garantía', y agregó que los resultados muestran que 'es negativo de COVID-19 en todas ellas'.

'Esto podría pasarle a cualquier jugador o su equipo (como ha habido casos ya), y en mi opinión lo mínimo es hacer nuevas pruebas para evitar descalificaciones directas injustas y dar cierta seguridad a los jugadores. Si hay tiempo de hacer test de nuevo al menos no se debería negar su petición', dice.

'Quiero comunicar mi total frustración e indignación con la organización de Roland Garros por quitarme el derecho a participar en este evento tan importante sin darme siquiera la oportunidad de hacerme otro test con una nueva muestra para confirmar que el resultado del primero podría ser un error', concluyó Fernando Verdasco. EFE