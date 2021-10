Verónica Boix-Mansilla y Paul Levi, doctores honoris causa en España

Barcelona (España), 28 oct. (EFE).- La Universidad Internacional de Catalunya (UIC, noreste de España) invistió hoy a la investigadora de la Harvard Graduate School of Education Verónica Boix-Mansilla y al profesor en la Tufts University School of Dental Medicine y en la Harvard School of Dental Medicine Paul Levi como doctores honoris causa.

En el acto, celebrado en el Aula Magna de la Universidad, se destacaron los méritos por los que se les concede este reconocimiento.

Verónica Boix-Mansilla es reconocida mundialmente en el ámbito de la competencia global y la educación interdisciplinaria y Paul Levi es pionero en mostrar la relación entre la salud oral y la salud general de las personas.

La intervención de Boix-Mansilla versó sobre la vocación y el acto de educar, con la exposición de las tesis en las que ha trabajado desde que tenía 20 años.

“A menudo reflexiono sobre por qué enseñamos lo que enseñamos y sobre las experiencias que tal vez un día inviten a nuestros alumnos a enamorarse de un campo determinado cuyo significado encarrile sus vidas', expuso.

Boix-Mansilla destacó que 'vivimos tiempos extraordinarios', ya que 'durante más de tres décadas el mundo ha sido testigo de un proceso de globalización rápido y desigual, capaz de conectar a las personas como nunca antes y que ha dado lugar a nuevas formas de interacción global, cooperación e innovación'.

También alertó de que estas transformaciones sociales han venido acompañadas de 'un incremento de las desigualdades globales, la polarización política y las alteraciones medioambientales'.

Por su parte, Levi mostró su pasión por la odontología, y en especial por la periodoncia, así como su compromiso por compartir con los futuros odontólogos sus conocimientos.

'La pasión es determinación, y la determinación es la dedicación para mejorar la vida de los demás a través de lo que puedes hacer por ellos', remarcó.

Levi recordó sus inicios en el ámbito de la periodoncia durante su estancia en la Armada de Estados Unidos, que le llevaron a querer convertirse en 'profesor de prevención'. EFE

jpf/rq/icn