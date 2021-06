Verratti: 'Jorginho es intocable'

Roma, 24 jun (EFE).- Marco Verrati, centrocampista de la selección italiana, aseguró este jueves que su compañero Jorge Frello 'Jorginho' es 'intocable' en el once de Italia, y que permite mejorar a quienes tiene a su alrededor.

'Jorginho hace que todo parezca muy simple, es fundamental para este equipo. No contamos con muchos jugadores con sus características, es intocable', afirmó Verratti en una entrevista a la UEFA.

'Hace que el equipo funcione y mejora a quienes tiene a su alrededor', agregó.

Verratti destacó los méritos que tiene el seleccionador Roberto Mancini por devolver entusiasmo y dignidad al movimiento futbolístico italiano, que se había derrumbado tras fracasar en la clasificación al Mundial de 2018, con Gian Piero Ventura en el banquillo.

'Pasamos por momentos complicados, ahora nos divertimos, somos una mezcla entre jóvenes y jugadores expertos. Estamos demostrando que somos un buen equipo y tendremos nuestras opciones en la Eurocopa', afirmó.

'Todos saben lo que tienen que hacer y eso es bueno, porque no nos vemos tan a menudo y no tenemos mucho tiempo para preparar la táctica. Lo logramos gracias al míster', prosiguió.

Verratti fue titular el pasado domingo en el Italia-Gales acabado 1-0, con una asistencia suya, tras estar más de un mes de baja por una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha.

'El míster siempre me dio confianza, me empujó a trabajar mucho y a regresar lo antes posible. Tengo que darle las gracias porque me permitió estar donde estoy ahora. EFE