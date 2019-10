Verstappen a 'tripitir' en México y Hamilton ante su primera 'bola de titulo'

Adrian R. Huber

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull) buscará este domingo, desde la 'pole', su tercer triunfo seguido en el Gran Premio de México, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, cuyo líder, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que apunta a su sexta corona y saldrá cuarto, podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo, también por tercer año consecutivo en el Autódromo Hermanos Rodriguez de la capital mexicana.

Verstappen, ganador las dos pasadas temporadas en México, firmó la segunda 'pole' de su carrera en F1 -y la segunda del año- al cubrir, en su mejor vuelta, los 4.304 metros de la pista mexicana, en un minuto, catorce segundos y 758 milésimas, 266 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arrancará junto a él desde la primera fila, en una carrera que el español Carlos Sainz (McLaren) afrontará desde la séptima plaza y el ídolo de la afición local, el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) desde la undécima.

'Mad Max' relegó al segundo y al tercer puesto de parrilla a los dos Ferrari, que habían firmado las últimas cinco 'poles' del año (cuatro de ellas, Leclerc): el alemán Sebastian Vettel saldrá desde la segunda fila, al lado de Hamilton, que lidera el Mundial con 388 puntos, 64 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas, que provocó, con su accidente -por fortuna sin consecuencias-, que la sesión acabase unos segundos antes de lo previsto (con bandera roja) y que todos los favoritos al primer puesto en parrilla tuviesen que abortar su último intento.

Bottas saldrá sexto, por detrás del otro Red Bull, el del tailandés Alexander Albon, y por delante de los dos McLaren, dueños de la cuarta fila, después de que Sainz tirase de galones y volviese a superar a su joven compañero inglés, Lando Norris, en la cronometrada principal; en la que 'Checo' quedó eliminado por los pelos en la segunda ronda (Q2) y saldrá undécimo, en la sexta fila, acompañado por su excompañero alemán Nico Hülkenberg (Renault).

Por la mañana, los Ferrari habían dominado -con Leclerc por delante de Vettel, a 27 milésimas- el tercer y último entrenamiento, por delante de los Mercedes, con Bottas -a una décima- marcando mejor tiempo que Hamilton (campeón en 2008, con McLaren, y en cuatro de los pasados cinco años, con su actual equipo), que lidera el Mundial con 338 puntos, 64 más que el anterior. En una sesión en la que se rodó muy poco, ya que comenzó con la pista mojada y en la que Sainz fue quinto -a cuatro décimas del monegasco- y 'Checo' décimo, a un segundo.

El mexicano, noveno en el certamen, con 37 puntos, cayó en segunda ronda, por poco. Pero, después de acabar séptimo en Sochi y octavo en Suzuka las dos últimas carreras, el bravo piloto tapatío intentará mantener la progresión experimentada tras el parón de agosto ante su entusiasta afición.

Sainz, sexto en el certamen, con 76puntos, también apuntará alto en una pìsta en la que, no obstante, espera puntuar por primera vez desde que pilota en la categoría reina. Sexto en Rusia y octavo en Japón, arrancará de nuevo desde el puesto reservado al 'mejor de entre el resto' ('best of the rest', en inglés), por detrás de los pilotos de las tres escuderías con opciones de podio. En una carrera que podría acabar con Hamilton a tiro de un título del récord histórico que detenta el alemán Michael Schumacher.

Para que el inglés, nueve veces victorioso este año, festejase este domingo por tercer año consecutivo de forma matemática la consecución del título en Ciudad de México, debería ganar la carrera con vuelta rápida y esperar a que Bottas no mejore un cuarto puesto; o festejar su octogésima tercera victoria en la categoría reina y que su compañero finlandés no finalice por encima de la quinta plaza.

Al espectacular y excéntrico campeón de Stevenage también le valdría acabar segundo, siempre y cuando Bottas, que viene de lograr en Suzuka su tercer triunfo de la temporada, no mejore un octavo sin vuelta rápida; o acabe noveno o más atrás.

Si el inglés acaba tercero este domingo con el mejor giro de la carrera será campeón si el finés no acaba por encima del noveno; y si sube al tercer peldaño del podio, Lewis celebrará su sexto Mundial en México siempre y cuando el otro Mercedes no haga le vuelta rápida y no mejore un décimo puesto.

Si Hamilton no aprovechase este domingo su primera 'bola de campeonato', podría festejar siete días más tarde, en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas), sede del Gran Premio de Estados Unidos: el antepenúltimo de un Mundial que se cerrará el 1 de diciembre en Abu Dabi, dos semanas después de que el 17 de noviembre se dispute, en Interlagos (Sao Paulo), el Gran Premio de Brasil. EFE