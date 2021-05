Verstappen: El tercero no es lo que quería, pero seguimos siendo competitivos

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), que arrancará desde la tercera plaza de la parrilla este domingo en el Gran Premio de Portugal, tercero del Mundial de F1, admitió en el circuito de Portimao que 'el tercer puesto no es lo que quería', pero que siguen siendo 'competitivos' y que 'todo será distinto en carrera'.

'El tercer puesto, por supuesto, no es lo que queríamos, pero no está tan mal, después de que me anularan un tiempo de vuelta en la Q3 (la tercera y decisiva ronda de la clasificación), que en realidad hubiera supuesto la vuelta rápida, a pesar de que perdí tiempo al irme largo en la curva 4', opinó Verstappen, de 23 años, segundo en el Mundial; a un solo punto del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.

'Tuvimos problemas con el equilibrio en la Q1 (primera ronda) y en la Q2 debido a la (deslizante) superficie de la pista. Todo el mundo busca el agarre, pero nosotros alcanzamos a un nivel decente en Q3, así que no creo que estemos demasiado alejados', opinó Verstappen.

'Realmente fue una de esas sesiones en las que podrías acabar primero o quedar tercero de forma inesperada', apuntó la joven estrella neerlandesa, que perdió la oportunidad de firmar su quinta 'pole' en Fórmula Uno, pero que este domingo no renunciará a luchar por su duodécima victoria en la categoría reina.

'Podrías hacer una vuelta bastante buena y luego poner otro juego de neumáticos; y con una vuelta de salida y una preparación de neumáticos un poco diferentes, la falta de agarre que hay aquí supone una gran diferencia; por lo que es difícil predecir lo que puede pasar', opinó Verstappen, segundo en Bahrein y ganador hace dos domingos, en Imola (Italia), del Gran Premio de la Emilia Romagna.

'Creo que seguimos siendo competitivos y mañana todo será diferente en carrera. Nuestras tandas largas han estado bastante bien y, aunque será difícil seguir con los niveles de agarre, primero nos centraremos en una salida limpia y luego intentaremos meterles presión (a los Mercedes)', comentó Verstappen después de la calificación de este sábado en Portimao. EFE