Verstappen: 'Es frustrante no haber ganado, pero me alegro por 'Checo''

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que se retiró, accidentado, a falta de cinco vueltas para el final en el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del año, manifestó en el circuito urbano de Baku que 'es frustrante no ganar', pero' que se alegra por su compañero el mexicano 'Checo' Pérez, ganador este domingo.

'Retirarte cuando estás liderando la carrera y estás tan cerca de la meta es ciertamente frustrante', opinó Verstappen, de 23 años, que a pesar de no haber acabado, se aprovechó del error en la re-salida del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) para mantener el liderato del certamen, con 105 puntos, cuatro más que el séptuple campeón mundial británico.

'No sentí nada raro en el coche, pero de repente reventó la rueda trasera izquierda y choqué de forma muy dura contra el muro', explicó la joven estrella neerlandesa.

'No es un buen sitio para accidentarse', indicó 'Mad Max', que chocó contra las protecciones en la gran recta del circuito, de dos kilómetros y 200 metros.

'Desconocemos la causa exacta aún, pero estoy convencido de que se hará una investigación profunda para saber qué sucedió. Hasta ese momento, el día era sensacional, el coche iba perfecto y me sentí muy bien pilotándolo', comentó.

'Parecía claro que el 'doblete' lo teníamos al alcance, pero este deporte no te da la garantía de que suceda nada con seguridad', afirmó.

'Para mí fue frustrante no ganar, pero me alegré mucho de la victoria de 'Checo'. Hizo absolutamente todo lo que necesitada el equipo. Tuvo una gran salida y luego los dos rebasamos a Lewis (Hamilton) en los 'pit stops'. Sé que estuvo defendiendo durante gran parte de la carrera, así que si yo no podía ganar, estoy contento de que lo haya hecho él', afirmó Verstappen sobre su compañero mexicano.

'Es un gran chico y un gran compañero de equipo, así que estuvo muy bien verle sonreír tras lograr su primera victoria para Red Bull', añadió el líder del Mundial respecto a 'Checo'. EFE