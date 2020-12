Verstappen: Mercedes vuelve a estar fuerte, pero no sé cuál es la diferencia

Redacción deportes, 11 dic (EFE).- El holandés Max Verstappen, que este viernes marcó el segundo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Yas Marina que 'los Mercedes vuelven a estar fuertes', pero que no sabría decir 'exactamente a qué distancia' se encuentra de ellos.

'Hoy la cosa no estuvo mal, pero aún queda trabajo por hacer para reducir las diferencias con Mercedes, que parecen fuertes de nuevo, pero como no pude marcar tiempo con el neumático blando, ya que acabé detrás de (el mexicano Sergio) Pérez una tanda larga, no sabría decir exactamente a qué distancia estamos exactamente', opinó Verstappen, tercero en el Mundial, a 16 puntos del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), al que aún podría arrebatar el subcampeonato en la última carrera del año.

'En los libres tomas riesgos para explorar dónde están los límites, pero en calificación no podemos hacer eso y deberemos estar más atentos. Pero no creo que eso sea un tema mayor', opinó el neerlandés, de 23 años, nueve veces victorioso y con dos 'poles' desde que pilota en Fórmula Uno, que se quedó a siete décimas del mejor tiempo de la jornada, el de Bottas.

'El neumático blando parece que aguanta bien así que creo que nos servirá en la calificación; y ya veremos si mañana puedo estar sentado en otra silla diferente en la rueda de prensa posterior a la mismo', apuntó Verstappen este viernes después de los entrenamientos libres de Yas Marina. EFE