Verstappen: 'Sinceramente, ha sido decepcionante acabar segundo'

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo arrancará segundo en el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Istanbul Park que 'sinceramente, ha sido decepcionante acabar segundo' la calificación disputada en el circuito de las afueras de Estambul.

'Si soy sincero, ha sido muy decepcionante acabar segundo la calificación. Puede parecer raro que diga esto, ya que es una buena posición para afrontar la carrera, pero cuando acabas primero todas las sesiones y con una ventaja tan amplia, esperábamos más, así que es duro asumirlo', explicó Verstappen, de 23 años, tercero en el Mundial, a 120 de los 282 puntos con los que lidera el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y que al abandonar hace dos domingos en Imola (Italia), perdió toda opción matemática de convertirse aún en el campeón más joven de la historia.

'No pudimos hacer funcionar los (neumáticos) intermedios y hacer que cogieran la temperatura adecuada del mismo modo que lo hicieron otros por algún motivo, al tiempo que con las de lluvia extrema nos sentimos muy a gusto y no tuvimos problema alguno', comentó al joven estrella neerlandesa.

'Está claro que las vueltas que estuve detrás de (el finlandés) Kimi (Raikkonnen, de Alfa Romeo) no ayudaron, pero también hubo algo que no nos funcionó con ese neumático que aún tenemos que entender', dijo.

'Como todos saben, yo siempre quiero lo mejor y siempre intento mejorar, así que no es el mejor sentimiento el de ahora mismo', comentó 'Mad Max', nueve veces victorioso en F1 y que por tres décimas perdió la posibilidad de firmar este sábado su tercera 'pole' desde que pilota en la categoría reina.

'Pero no podemos hacer nada, ahora, no lo podemos cambiar. Así son las carreras y no siempre puedes estar contento a no ser que puedas sacar lo máximo de todas las condiciones', manifestó Verstappen este sábado en el Istanbul Park.

'No se repartían puntos y tenemos buen ritmo, así que esperamos que mañana las cosas vayan mejor y que podamos demostrar todo de lo que somos capaces de hacer por aquí', declaró Verstappen después de la calificación para el Gran Premio de Turquía. EFE