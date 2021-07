Verstappen: 'Va a volver a estar apretado, Mercedes ha mejorado algo'

Spielberg (Austria), 2 jul (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que este viernes marcó el tercer tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria, manifestó en el circuito de Spielberg propiedad de su escudería que 'va a volver a estar apretado', porque 'Mercedes ha mejorado algo'.

'Por nuestra parte, no tuvimos una tanda perfecta en el segundo entrenamiento libre, pero me sentí bien en el coche y no tuve problemas reales', explicó Verstappen, que, tras ganar el pasado domingo en este circuito el Gran Premio de Estiria, lidera el Mundial con 156 puntos, dieciocho más que el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

'Los Mercedes parecían bastante rápidos con los (neumáticos) blandos, así que sólo tenemos que asegurarnos de tener un poco más de ritmo con esos compuestos porque nos vimos más fuertes con los medios y en las tandas largas, que al final del día es lo más importante para la carrera', opinó 'Mad Max', que el pasado domingo firmó su cuarta victoria de la temporada y la decimocuarta desde que corre en la F1.

'También probamos el nuevo prototipo de neumático Pirelli que parecía estar bien', añadió este viernes el compañero del mexicano Sergio Pérez -tercero en el campeonato, con 96 puntos-, junto al que comanda también para Red Bull el Mundial de constructores.

'Se puso algo grasiento ahí afuera, pero por fortuna no lo suficientemente malo para seguir pilotando, así que tuvimos una buena clase de ritmo en tanda larga', manifestó la joven estrella neerlandesa.

'Creo que va a volver a estar muy apretado este fin de semana, ya que parece que Mercedes mejoró algo, pero lo veremos mañana en la calificación; aunque lo más importante es asegurarnos de cuidar los compuestos más blandos en la carrera', indicó Verstappen este viernes en el Red Bull Ring de Spielberg después de la jornada de entrenamientos libres. EFE