Veteranos futbolistas rusos homenajean a Lev Yashin en su 90 aniversario

Moscú, 22 oct (EFE).- Veteranos futbolistas rusos y soviéticos homenajearon este martes a Lev Yashin, el legendario guardameta conocido como la 'Araña Negra', con un partido entre una selección de antiguos jugadores de la Unión Soviética y del Dinamo Moscú, el equipo donde el portero militó toda su carrera.

'No me apetece hablar hoy de Lev Ivánovich (patronímico de Yashin) en pasado, ya que una persona y un portero tan legendario no puede ser olvidado. ¡Yashin vivió, vive y vivirá!', dijo Nikita Simonian, legendario delantero soviético y vicepresidente de la Unión de Fútbol Rusa (UFR), antes del pitido inicial.

Yashin, que murió en 1990, cumpliría hoy 90 años, motivo por el que el fútbol ruso decidió rendirle un homenaje, que tendrá su colofón con el estreno a final de noviembre de una película sobre su vida.

Al estadio del CSKA Moscú saltaron viejas glorias del fútbol soviético y ruso, como Rinat Dasáev, considerado el heredero natural de Yashin, Yegor Titov, Serguéi Kiriakov o Andréi Tíjonov.

Por parte del Dinamo jugaron Andréi Smetanin, Alexandr Borodiuk, Rolán Gúsev o Ígor Kolibanov, además del nieto de Yashin, Vasili Frólov, que militó también en el equipo moscovita.

La entrada al partido fue gratuita, según informó la UFR, que ilustró el cartel del pasado Mundial de Rusia con una icónica imagen de Yashin despejando un balón,

Yashin, que ganó cinco ligas con el Dinamo y fue campeón de Europa con la URSS en 1960, es considerado el mejor guardameta del siglo XX, ya que fue el único que ganó el Balón de Oro (1963).EFE