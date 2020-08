Vettel: 'Confío en la gente que me rodea y en quienes trabajan en mi coche'

Montmeló (Barcelona), 13 ago (EFE).- El alemán Sebastian Vettel cerró filas en torno a Ferrari con un mensaje conciliador después de haber reprochado a la escudería italiana la estrategia seguida en el pasado Gran Premio del 70 Aniversario.

A su llegada al circuito de Barcelona-Cataluña, donde este fin de semana se disputa la sexta prueba del Mundial de Fórmula Uno, el tetracampeón alemán mostró su confianza en la gente de Ferrari.

'Confío en la gente que me rodea y en los chicos que trabajan en mi coche', dijo este jueves en la rueda de prensa oficial.

Vettel consideró que su reacción durante la última carrera en Silverstone (Reino Unido), donde finalizó duodécimo, 'no es un reflejo justo de lo que realmente está sucediendo' en Ferrari.

'No hice una gran carrera. Intentamos remontar y podríamos haber optado por una estrategia diferente, pero no lo hicimos. Lo hemos hablado, lo solucionamos y seguimos adelante', dijo.

Preguntado por si la actual temporada es la peor de su carrera, Vettel comentó: 'No. No me gusta etiquetar temporadas, pero ciertamente la última carrera no fue la mejor, eso lo puedo decir; sea cual sea la situación, confío en la gente que me rodea y en los chicos que trabajan en mi coche'.

Reconoció, no obstante, que le encanta 'ganar' y sentir que puede lograr grandes resultados, algo que aún no ha hecho este año. En Barcelona no espera ningún milagro, pero sí un fin de semana 'tranquilo'. EFE