Vettel: 'Creo que, de momento, simplemente no tenemos más'

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno (2010-13, con Red Bull), que saldrá undécimo este domingo en el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial, apuntó en el Red Bull Ring, después de quedar eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación, que cree que 'de momento, simplemente no' tienen 'más'.

'Creo que no tenemos más, de momento. Simplemente es eso', opinó este sábado, en Spielberg, Vettel, de 33 años, que el año próximo no seguirá en Ferrari, escudería en la que ocupará su sitio el español Carlos Sainz, en la actualidad en McLaren.

'En calificación perdí algo de ritmo, porque creo que el resto del fin de semana he ido mejor', explicó Vettel al canal de televisión alemán RTL después de la cronometrada principal. 'Hoy no me noté con tanta confianza, ya desde la Q1 (primera ronda)', apuntó el campeón de Heppenheim.

'A ver qué pasa mañana. Igual salir el undécimo no es tan malo, pensando en la estrategia (puede salir con neumáticos de compuesto medio, al contrario de los diez primeros, que lo harán con blandos)', señaló 'Seb'.

'Mañana no se prevé lluvia, así que será difícil, sobre el papel, pensar en grandes remontadas; pero tengo la confianza de que podremos mejorar en carrera', indicó Vettel después de la calificación para el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, que el próximo fin de semana albergará la segunda prueba del campeonato, bautizada como Gran Premio de Estiria. EFE