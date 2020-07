Vettel: 'Hemos mejorado, pero espero que mejoremos de nuevo mañana'

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuádruple campeón mundial de Fórmula Uno (2010-13, con Red Bull), que saldrá quinto este domingo en el Gran Premio de Hungría, el tercero del año, declaró en el Hungaroring que han 'mejorado', pero que espera que mejoren 'de nuevo' en carrera.

'Está claro que este sábado ha estado bastante mejor que los dos fines de semana pasados', indicó tras la calificación Vettel, de 33 años, con 53 victorias y 55 'poles' en la categoría reina del automovilismo.

'La situación era muy cambiante, en todo momento. Y en la última vuelta no sabíamos si iba a llover o no. En la primera curva patiné y perdí tiempo; no creo que dos décimas, pero una seguro que sí perdí', comentó el cuádruple campeón del mundo alemán este sábado al canal de televisión RTL después de concluir quinto la calificación.

'Hemos mejorado, pero espero que mañana mejoremos aún más', precisó Vettel, que no seguirá el año que viene en Ferrari, escudería en la que lo sustituirá el español Carlos Sainz (ahora en McLaren).

'Salimos quinto y sexto', indicó el alemán, en referencia a su posición en la parrilla de salida y la de su compañero monegasco Charles Leclerc, que arrancará a su lado desde la tercera fila y con el que espera no tener otro problema como el del Red Bull Ring del pasado domingo, cuando éste le embistió en la tercera curva de la primera vuelta del Gran Premio de Estiria, que dejó fuera de carrera a las primeras de cambio a los dos Ferrari.

'Los de delante saldrán con neumáticos de compuesto medio', explicó Vettel, que arrancará con el neumático blando, el que uso en la Q2, la segunda ronda de la calificación. 'Y eso, en la salida, nos debería beneficiar', opinó el cuádruple campeón mundial alemán este sábado en el Hungaroring. EFE