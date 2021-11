Vettel: 'No me considero una estrella'

Losail (Qatar), 18 nov (EFE).- El alemán Sebastian Vettel, cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno, que lideró el cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-2013, cuando la escudería ganó ambos títulos de forma seguida), declaró este jueves, en el circuito de Losail, sede del debutante Gran Premio de Qatar, que 'no' se considera 'una estrella'.

'Yo no me considero una estrella. No creo que los pilotos seamos estrellas. Somos pilotos de carreras', comentó este jueves en Losail, durante una de las ruedas de prensa oficiales de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), Vettel, de 34 años, que cuenta 54 victorias y 57 'poles' en la categoría reina.

'Yo cuando era pequeño me enamoré de este deporte, sin pensar en lo que podría conseguir en él. Y estoy enamorado de pilotar. Que me haya convertido en el piloto que soy es porque a todos nos gusta este deporte, la sensación de pilotar y la competición', explicó el campeón de Heppenheim este jueves en Qatar.

'No creo que nadie que empiece en esto lo haga pensando en lo que se puede convertir más adelante. Obviamente, a lo largo de los años vas creciendo como piloto, eso está claro', comentó Vettel, que al ser preguntado acerca de la multa (de 50.000 euros) recibida por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en Brasil, por tocar, en el parque cerrado, el alerón trasero del coche del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) fue claro y rotundo al afirmar que le pareció irrisoria.

'Esa multa es una broma', afirmó Vettel este jueves en Losail. EFE

arh/og