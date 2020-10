Viaje a un incierto sueño americano a través del arte impreso

Madrid 8 oct (EFE).- El British Museum rastrea el impulso creativo de los artistas americanos sobre papel impreso a lo largo de seis décadas con “Sueño americano”, una excepcional exposición que llega a Caixaforum en Madrid, y que cuenta con obras de Andy Warhol, Roy Lichtenstein o Jasper Jones.

“Muchas personas identifican el Museo con las colecciones arqueológicas, pero el British cuenta con más de dos millones de obras de arte impreso, también contemporáneo”, subraya Catherine Daunt, comisaria de la muestra y conservadora de arte gráfico moderno y contemporáneo del museo londinense.

“El sueño americano”, que se inaugura mañana 9 de octubre en Madrid y está formado por unas 200 obras, permitirá ver por primera vez en España algunas piezas firmadas por grandes maestros estadounidenses.

El montaje de la muestra ha sido más difícil de lo habitual, debido a las restricciones de ambos países por la COVID-19, han reconocido las dos instituciones.

A lo largo de la muestra se pueden ver grabados, serigrafías, litografías y un amplio y variado abanico de las técnicas en que la tinta puede imprimirse en el papel. La muestra rastrea la producción de los artistas estadounidenses en las últimas seis décadas, comenzando con el arte pop, hasta prácticamente nuestros días.

Warhol y los máximos representantes del arte pop fueron los pioneros en usar las posibilidades que ofrecían las nuevas técnicas de impresión. Era un nuevo medio de expresión “masivo y asequible” que les permitía acercarse a la nueva clase media que irrumpe con el desarrollo económico, ha explicado Daunt.

La “fascinación” que todos ellos sentían por el mundo del consumo se refleja en las obras, que hablan el mismo lenguaje que los nuevos medios de comunicación de masas: las banderas de Jasper Jones, una de las piezas estrellas de la muestra, o las reconocibles obras de Andy Warhol sobre Marilyn Monroe, Liz Taylor o Jackie Kennedy.

Algo que no hay que perder de vista es cómo el trabajo de estos artistas “hubiera sido imposible sin el trabajo en equipo de técnicos” y una serie de figuras fundamentales que animaron a los artistas a explorar las nuevas posibilidades del medio, como Tatyana Grosman, fundadora de la Universal Limited Art Editions (ULAE) o Ken Tyler, cofundador del estudio Gemini.

Ambas instituciones ayudaron a los artistas a crear obras de “una ambición sin precedentes”, como una pieza de Robert Rauschenberg de casi dos metros de altura que combina la litografía y serigrafía, incluida en el recorrido.

Una de las cuestiones fundamentales de estas nuevas técnicas es el trabajo en equipo, por eso el uso de la impresión como medio artístico “puso en crisis la noción de obra única”, ha señalado.

La irrupción de este tipo de nuevas técnicas fue tan fuerte que no solo se benefició de ellas el arte pop, como se puede ver en la muestra. Otros movimientos artísticos de la época como la abstracción el gestualismo, el minimalismo p el hiperrealismo también exploraron su territorio, y en el recorrido se pueden ver piezas de Richard Serra, Richard Estes, Josef Albers, Donal Judd o Sol Lewitt.

La última parte de “Sueño Americano” representa el más actual y más interesante devenir del arte gráfico, cuando los artistas usaron las capacidades del medio para abordar cuestiones fundamentales de la compleja sociedad nortemaericana.

“La impresión en papel se puso al servicio del arte como herramienta de agitación social y política”, ha resaltado la comisaria.

El asesinato de John Kennedy, el auge de Nixon, la Guerra de Vietnam, la batalla de los derechos civiles, el feminismo o la crisis financiera son solo algunos de los temas tratados por los artistas que ponen en cuestión el discurso triunfalista del sueño americano, hoy más incierto que nunca.

Entre ellos se encuentran el cuerpo deformado de una mujer firmado por Louis Bourgeois, el cartel de Guerrilla Girls “Do women have to be naked to get into de Met Museum?” (¿Tienen las mujeres que estar desnudas para poder entrar en un museo?) o un grabado de Kiki Smith sobre la maternidad.

La afroamericana Emma Amos, pintora, artista gráfica o tejedora, con varias obras sobre la segregación y la bandera y firmadas en los noventa, son solo algunos de los testimonios pasados que hoy siguen de actualidad.

La muestra permanecerá en Madrid hasta enero de 2021, y luego viajará a los centros “la Caixa” de Barcelona y Zaragoza. EFE