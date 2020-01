Viceministro Turismo: 'Colombia ha pasado de país problema a país solución'

Madrid, 21 ene (EFE).- 'Colombia ha pasado de país problema a país solución', dijo este martes el viceministro de Turismo colombiano, Juan Guerrero, quien aclaró que aunque quedan 'algunos reductos de disidencias de la guerrilla, son lugares muy aislados' a los que no llegan muchos viajeros.

En un encuentro celebrado en la embajada de Colombia en España, con motivo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), Aguirre destacó que la peligrosidad a nivel mundial se ha incrementado en otros países debido a las acciones de terroristas internacionales, por lo que estos también padecen de un problema de inseguridad, y destacó que la muestra más importante de la confianza en Colombia es 'la llegada de gran cantidad de inversión extranjera'.

En la conversación con la prensa estuvo también presente Flavia Santoro, directora de ProColombia, organización que promueve el turismo en el país, quien subrayó la importancia de los 'travel warnings', consejos de viaje para turistas, ya que 'la seguridad es un piso necesario que requiere cualquier destino para que sea imperdible y, en Colombia, somos conscientes de eso. Se trabaja día a día para que sea un destino seguro' destacó.

Respecto al modelo de turismo sostenible, Aguirre manifestó que esa era su 'prioridad 1A', ya que 'Colombia no fue históricamente un destino turístico', por lo que 'no nos podemos dar el lujo de tener un diamante en bruto y cometer los errores de desarrollar un turismo que no sea sostenible'.

El viceministro señaló varios compromisos del país con la sostenibilidad, como la presidencia del Comité de Sostenibilidad de la Organización Mundial del Turismo (OMT), para 'llevar el tema del turismo a las discusiones grandes de sostenibilidad en el mundo' o el objetivo de ser 'el gobierno que a su final tendrá el mayor número de sembrado de árboles' en materia de repoblación.

También insistió en la iniciativa llevada a cabo por el presidente colombiano, Iván Duque, de sacar adelante el Pacto de Leticia junto con todos los países latinoamericanos que tienen una parte de su territorio en la Amazonía, que busca 'tener mecanismos más efectivos de control de incendios potenciales'.

Además manifestó la intención de incentivar tanto al sector público como al privado en la renovación turística por medio de incentivos fiscales para cultivar un tipo de turismo cultural, natural, de bienestar y de reuniones.

Respecto a cómo conseguir guardar un equilibrio entre el crecimiento turístico y el mantenimiento de la esencia cultural colombiana, Aguirre dijo que el objetivo es 'crecer, pero de manera sostenible' y destacó la importancia de la generación de divisas, ya que 'cien turistas que dejan poca plata es lo mismo que diez que dejan mucha', pero tienen un impacto menor.

Flavia Santoro, por su parte, presentó el lema de campaña 'Colombia siente el ritmo' para FITUR basada en los más de 1000 ritmos colombianos para 'seguir cantándole al mundo las razones de por qué ir a Colombia'. EFE