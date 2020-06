Vicente Moreno: “No hemos estado ni cómodos ni acertados'

Palma, 19 jun (EFE).- El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha admitido tras el empate 1-1 ante el Leganés en Son Moix que su equipo no “ha estado ni cómodo ni acertado” ante un rival directo en la lucha por la salvación.

“No ha sido nuestro mejor partido a todos los niveles, ni hemos estado finos con el balón. Hemos recibido el gol cuando yo tenía la sensación de que todo estaba mucho más calmado, más controlado, y que no iba a haber esa opción del empate. Aunque después del gol (de Óscar Rodríguez), la sensación fue que si alguien tenía que marcar eran ellos y no nosotros”, señaló Moreno.

El técnico mallorquinista respondió con un “no creo” cuando se le preguntó si el Mallorca tuvo miedo de ganar: “Miedo a ganar no creo, sólo que no estuvimos acertados. Habíamos hablado sobre la importancia de evitar las faltas cerca de nuestra área, y aunque la que entró fue de lejos, no supimos manejar esa situación”.

Moreno también admitió que el empate ante el Leganés pone las cosas muy difíciles para su equipo, teniendo en cuenta de que tiene dos salidas ante rivales tan potentes como el Real Madrid y el Athletic de Bilbao.

“No hay que ponerse una venda en los ojos. Sabíamos que si no ganábamos hoy todo se dificulta mucho. Este empate nos obliga a ganar todos los partidos que no quedan en casa (ante el Celta, Levante y Granada) e intentar sacar algún punto fuera, no nos queda otra”, remarcó Vicente Moreno. EFE

