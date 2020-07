Vicentico y Los Ángeles Azules, fascinados por su segunda colaboración juntos

Mónica Rubalcava

México, 17 jul (EFE).- El cantante argentino Vicentico y el líder de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, 'El Doc' Elías Mejía, no pueden esconder su emoción al hablar de la nueva versión de 'Cómo te voy a olvidar', cantada por el primero y musicalizada por la famosa banda del barrio de Iztapalapa -en el sur de la Ciudad de México- que se estrena este viernes.

Cuando Vicentico vio que 'El Doc' se conectó en la entrevista virtual con Efe, no puedo evitar sonreír y su semblante mostró el cariño que el argentino le tiene al icónico grupo mexicano de cumbia.

El primer acercamiento entre ambos, confesaron, se dio en 2013 mientras Los Ángeles grababan un álbum en el que Vicentico prestó su voz para el tema 'Juventud'.

'Siempre me acuerdo cuando grabamos la canción de 'Juventud', otra canción hermosa, superprofunda que hicimos en México y también fue una experiencia inolvidable para mí. Cada tanto pongo la canción porque me gusta mucho lo que quedó de eso', aseguró el también vocalista de Los Fabulosos Cadillacs.

Siete años más tarde presentan una nueva versión de 'Cómo te voy a olvidar', uno de los temas más emblemáticos los hermanos Mejía Avante y una canción muy importante para Vicentico.

'Es una canción muy importante para mi familia. Hace poco, en medio de la cuarentena, buscando cosas viejas, encontré en mi computadora una versión de la canción hecha por mi hijo, es una versión muy infantil. Mi hijo tendría unos 14 años. Estoy muy honrado y feliz por haber hecho esta colaboración', confirmó Vicentico, quien dice admirar profundamente el trabajo del grupo mexicano.

Ninguno de los dos tiene muy claro cómo fue que el cantante terminó interpretando el tema, si él lo decidió o si fueron los propios Ángeles quienes tomaron la iniciativa. Vicentico dice: 'Creo que fue todo a la vez, ¿no, Doc?'.

'Estábamos buscando a Vicentico porque el tema es muy importante en Argentina, es uno de los grandes favoritos de toda la gente y en la voz de Vicentico para mí en lo particular fue un ¡wow!, una explosión y un sentimiento muy especial', comentó Mejía, quien tiene claro que será un gran éxito gracias a la aportación de su amigo.

Pero al principio 'El Doc' pensaba que el tema era demasiado agudo para la voz del popular cantante argentino.

'Es verdad que es una canción difícil porque está cantada muy aguda, pero creo que es tan bonita que si uno la canta con amor y con el sentimiento que tiene la canción enseguida de algún modo le encuentra la vuelta', explicó.

ENTENDIMIENTO MUSICAL Y ESPIRITUAL

Vicentico y 'El Doc' coinciden en que no siempre se dan con fluidez las colaboraciones, sin embargo, reconocieron, las suyas han sido del todo genuinas.

'No todos los duetos hacen clic. Con nosotros fue de inmediato, es complicado pero hay duetos que nosotros sentimos el sentir, la vibra y cuando no se da tanto de uno como de otro lado, se rechaza', comentó Mejía.

El tema forma parte del disco 'Los Ángeles Azules: de Buenos Aires para el mundo', que verá la luz en su totalidad en agosto y que fue grabado en un concierto en vivo desde la sala Unione e Benevolenza, en la capital argentina.

'Nos hemos visto pocas veces, pero por alguna razón yo tengo la sensación de estar en familia con ellos, nos miramos y la canción comenzó a fluir. Esto sucede cuando hay onda, no sucede siempre, pasa cuando hay comunión y entendimiento musical y de onda del corazón', señaló Vicentico.

Y cree que esta facilidad que ambas partes logran al relacionarse artísticamente está conectada a la forma tan personal en la que ambos hacen música.

'No sé si soy bueno o malo, pero sí personal, es cuando funciona, cuando es algo natural desde el corazón, ahí es donde las cosas funcionan la música popular es así, no hay vuelta que darle o funcionan o no y en este caso yo siento que sí', dijo.

Es por eso que esperan poder hacer más colaboraciones, tal vez un concierto juntos, confabulan en plena entrevista.

'Ya sea yo solo o con Los Fabulosos Cadillacs, que también son todos muy fanáticos. Imagínese esas dos bestias juntas, podemos hacer una locura', le dijo Vicentico a 'El Doc', quien ya planea celebrar los 40 años de la agrupación en grande, por lo que le tomó la palabra.

Por su parte, Vicentico se prepara para lanzar su disco que ya está terminado y del que ya se conocen temas como 'Freak' y 'No tengo'. EFE

