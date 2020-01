Vicepresidenta CE: 'Lo primero que echaremos de menos de R.Unido es el humor'

Bruselas, 30 ene (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Margrethe Vestager afirmó este jueves que 'el sentido del humor' será lo primero que Bruselas echará de menos cuando el Reino Unido deje de formar parte de la Unión Europea (UE) el próximo sábado.

'La primera cosa es el sentido del humor', declaró Vestager en una rueda de prensa, preguntada sobre qué echarán en falta tras la marcha del Reino Unido, donde admitió que, como danesa, comparte 'algunas de las mismas maneras de reírnos'.

Vestager recordó que en las últimas reuniones del Colegio de comisarios, desde que comenzó el mandato de la actual Comisión Europea el pasado 1 de diciembre, ha quedado vacante el puesto del comisario británico al no enviar el Reino Unido un candidato por la convocatoria electoral de ese mes y ante la inminencia del 'brexit'.

Y dedicó unas palabras a Julian King, último comisario británico y titular de Unión por la Seguridad hasta finales de noviembre.

'Le echo de menos, porque vienen con una cultura británica y unas habilidades lingüísticas que no tenemos todos nosotros', dijo, y como ejemplo aludió a las dificultades de no poder trabajar en su lengua materna en la Comisión Europea y tener que utilizar una lengua de trabajo como el inglés, a la que confesó no estaba habituada en el ámbito laboral.

'Tuve que aprender un vocabulario nuevo. Al final del día, estaba luchando con ello (...). Tienes que tener cuidado de decir realmente lo que estás pensando que dices. Es algo que he escuchado también a otros colegas', comentó.

Señaló que cuando preguntó a King sobre si estaba 'agotado por cómo tratamos todos su lengua', éste respondió que 'por supuesto que no' y que se sentía 'honrado' de ver cómo todos 'intentaban' hablar inglés.

Vestager aseguró que también echarán de menos 'la energía' del Reino Unido, porque 'tenemos un eje franco-alemán, pero parte de la energía para hacer que ese eje funcione viene del Reino Unido'.

'Venía del Reino Unido. Es difícil acostumbrarse a utilizar el verbo en pasado', se corrigió la vicepresidenta comunitaria.

En su opinión, 'otros Estados miembros o coalición de Estados miembros, quizá una coalición cambiante de Estados miembros' tendrán que llenar ese 'vacío' que ha quedado.

Para Vestager, se verá una 'nueva dinámica en la Unión Europea' pero 'creo que pasará algún tiempo hasta que la veamos y hasta que nos recuperemos completamente', apuntó.

'Nos tendremos que recuperar de ello antes de que tome el control el cerebro analítico', concluyó. EFE

rja/jaf/jrr

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)