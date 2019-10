Vicepresidente de la Cámara brasileña cree que 'Mercosur no está en riesgo'

Luís Lima Madrid, 29 oct (EFE) .- El futuro del Mercosur no está en riesgo y 'hay espacio para avanzar' en el acuerdo con la Unión Europea (UE), incluso después de la elección de Alberto Fernández a la Presidencia argentina, defendió este martes el vicepresidente de la Cámara de Diputados brasileña y exministro de Industria y Comercio, Marcos Pereira.

'Tenemos un buen momento, a pesar de la elección (de Fernández) en Argentina para que esto (ratificación del acuerdo comercial) se haga', dijo en una entrevista con Efe Pereira antes de la conferencia 'Tribuna Efe' en Casa de América.

Pereira llegó a España para una agenda política de una semana, durante la cual quiere transmitir a las autoridades el mensaje de que la democracia brasileña todavía está en pleno funcionamiento, con instituciones fuertes e independientes.

El también presidente del partido Republicanos dijo que la interlocución del Congreso con el presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha mejorado en los últimos meses y que las puertas de su partido están abiertas ('ni cerradas, ni muy abiertas') para una eventual afiliación del mandatario.

También criticó la posibilidad de arresto en segunda instancia, como la del expresidente Lula da Silva, sin una enmienda a la Constitución y alejó la posibilidad de que las protestas sociales de Chile se extiendan a Brasil.

PREGUNTA: ¿Está en riesgo el futuro del Mercosur considerando la tensa relación entre Fernández y Bolsonaro, que amenazó con expulsar a Argentina del bloque si hay un énfasis proteccionista?

RESPUESTA: No creo que el Mercosur esté en riesgo. Brasil solo no tiene poder para suspender a Argentina. Paraguay y Uruguay también tienen que estar de acuerdo. (...) Y no veo ninguna razón para suspender a Argentina porque hubo la elección de un presidente de izquierdas. Las elecciones argentinas, hasta donde sabemos, fueron democráticas y debemos respetar la decisión de los ciudadanos.

P: ¿Qué consecuencias tendría para el Mercosur si no ratificara el acuerdo comercial con la UE?

A: Sería muy malo. Tenemos un potencial de crecimiento y expectativas grandes del sector productivo. (...) No quiero trabajar con este escenario, porque creo que en el momento de la decisión, cuando el polvo se asiente, los actores protagonistas del proceso tendrán el discernimiento para decidir mejor. (...)

Hay estudios que muestran que, después de su entrada en vigor, habrá incrementos en el PIB brasileño del 2 % al 4 %. Tenemos un buen momento, a pesar de la elección (de Fernández) en Argentina para que esto se haga. Antes de venir a España, recibí al encargado de negocios de Argentina en Brasil (Roberto Bosch), quien me dijo que hay espacio para el diálogo y avanzar en el acuerdo.

P: ¿Cuál es la relevancia de la reciente aprobación de la reforma de pensiones para el equilibrio fiscal brasileño?

R: Muy importante. Traerá ahorros de alrededor de 800.000 millones de reales (200.000 millones de dólares en diez años). Es fundamental para el equilibrio de las cuentas públicas, pero por sí solo no resuelve el problema.

P: ¿Cuáles son las próximas prioridades de la agenda económica en el Congreso?

R: Tenemos dos propuestas de reforma fiscal en discusión, en el Senado y en la Cámara. Y el Gobierno ha anunciado que presentará su propuesta antes del 10 de noviembre.

P: ¿Ve un riesgo de contaminación de las protestas chilenas en Brasil?

R: Quiero creer que, a corto plazo, no hay lugar para un trastorno social similar al de Chile en Brasil. Las protestas allí tienen lugar después de unos años de los cambios que propusieron (los políticos) y que aparentemente no produjeron el efecto esperado. Por tanto, sostengo que (en Brasil) abramos la economía gradualmente. Algunos técnicos, secretarios del ministerio de Economía, tienen mucha urgencia. No sirve de nada hacer las cosas a toda prisa y poner en peligro la estabilidad.

P: En marzo de este año, usted criticó la falta de diálogo con Bolsonaro, al que pidió que 'bajara del podio'. Ocho meses después, ¿sucedió?

R: Se bajó del podio, mejoró mucho (la relación). Él está dialogando. Recientemente (Bolsonaro) recibió a dos presidentes de partidos y tengo información de que continuará haciéndolo. Nombró un excelente líder para el Congreso Nacional, el senador Eduardo Gomes (MDB-TO), lo cual es una señal de que está escuchando más.

P: En medio de la crisis del presidente con su partido actual, el PSL, ¿está Republicanos abierto a una hipotética afiliación de Bolsonaro?

R: Esta posibilidad salió en la prensa, pero no sé el origen de la noticia. No me ha buscado él (Bolsonaro) ni nadie relacionado con él. Y tampoco lo busqué. Vamos a hablar. No podemos decir que la puerta está cerrada ni muy abierta.

P: ¿Qué riesgos puede traer para la democracia brasileña una posible revisión de la prisión en segunda instancia por parte del Tribunal Supremo Federal, que liberaría al expresidente Lula?

R: Estamos centrando esta decisión en una persona, en Lula, por su relevancia, pero no es una decisión para él. (...) Estoy a favor del arresto en segunda instancia, siempre que se apruebe una enmienda a la Constitución por el Congreso Nacional. Tal como está la Constitución hoy, no hay posibilidad de arresto en segunda instancia. (...) La Constitución dice que el arresto solo ocurrirá después de agotar los recursos de la defensa. EFE