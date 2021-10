Vicepresidente salvadoreño dice que algunos medios 'deberían ser procesados'

San Salvador, 20 oct (EFE).- El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, señaló en una entrevista trasmitida este miércoles por un medio internacional que en su país hay una 'libertad absoluta de prensa', pero que algunos medios 'deberían ser procesados por calumnia' contra el presidente Nayib Bukele.

Ulloa fue cuestionado en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle (DW) sobre la situación de la prensa en El Salvador y un informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que señala el supuesto aumento de abusos, hostilidad y amenazas contra los periodistas.

'No hay un periodista preso, no hay un medio censurado, no hay ninguna disposición que atente contra la libertad de expresión', dijo el vicemandatario.

Añadió que 'es entendible que la SIP, que es una gremial donde están los propietarios de los grandes medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, estén molestos porque los dos periódicos más importantes de El Salvador nunca pagaron impuestos y ahora se les ha impuesto la obligación de tributar y eso ha generado toda esta reacción virulenta'.

Esto en relación a una reforma legal aprobada en mayo en el Congreso que señala que las actividades de imprenta que no se encuentran en la Ley del Libro 'no gozarán de exenciones arancelarias para importación de materias primas, maquinaria y de equipo de impresión' y de deducciones de impuestos.

Al ser preguntado sobre quién considera que la situación de la libertad de prensa en su país está bien sostuvo que 'toda la ciudadanía, las personas que leen los medios en El Salvador y que han dejado de comprar la prensa escrita, la prensa tradicional', a la que acusó de tener 'una campaña sistemática contra el Gobierno'.

'La inmensa mayoría del pueblo salvadoreño puede demostrar que hay una libertad absoluta de prensa. No hay un medio sancionado, a pesar de que algunos deberían de ser procesados por calumnia, por difamación', sostuvo Ulloa.

Indicó, sin dar ejemplos, que 'eso es lo que está sucediendo en muchos casos (calumnia y difamación)' y 'creo que el presidente (Bukele) ha sido tolerante de aceptar los insultos, las mentiras y todo lo que dicen muchos medios y no haber llevado esto a la justicia'.

'CAMBIO DE NARRATIVA'

Ulloa se encuentra en Europa, donde se ha reunido con miembros de la Unión Europea para, según él, 'dar la narrativa que corresponde a la realidad de El Salvador' ante los señalamientos de una supuesta deriva 'autoritaria' de Bukele.

Añadió que los reclamos de miles de salvadoreños que han salido a las calles a protestar desde el 15 de septiembre 'son medias verdades' o 'leyendas urbanas' y que realmente se originaron por la adopción del bitcóin como moneda de curso legal.

Los manifestantes, además de criticar la medida monetaria, reclamaron por la falta de transparencia, las cifras de desaparecidos y feminicidios.

También han sido cuestionadas en las protestas decisiones del Congreso y la Corte Suprema, que varios sectores consideran afines al Ejecutivo, como la destitución de jueces y la autorización de la reelección presidencial inmediata.

El vicepresidente salvadoreño se reunió este miércoles con el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, y aseveró que 'quedó satisfecho con las explicaciones que dimos y se cambiaron las narrativas que de manera perniciosa han difundido algunos sectores de la oposición política' y 'medios que están descontentos'.

'Todas las actuaciones que se han realizado han sido apegadas estrictamente a la ley', agregó.

Borrell publicó el pasado 3 de mayo en Twitter que en El Salvador se está cuestionando 'el funcionamiento del Estado de derecho', después de la decisión de la Asamblea Legislativa destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara. EFE

hs/sa/dmt