Vicepresidente Zaragoza dice que se va a acabar adulterando la competición

Zaragoza, 7 ago (EFE).- El vicepresidente del Real Zaragoza, Fernando Sáinz de Varanda, ha señalado que se va a terminar la competición en Segunda división 'de la peor forma posible, adulterándola'.

'Que primen los contratos de televisión para jugar seis partidos sobre la integridad misma de la competición es que me alucina, y más con la situación actual que tenemos en la cual hay un riesgo claro y evidente para la salud de las personas', ha apostillado en declaraciones a los medios oficiales del club.

Sáinz de Varanda ha destacado que todo lo que está ocurriendo no hace sino convencerle más de que los clubes, las directivas, los jugadores o los propietarios de los clubes importan muy poco, como importan muy poco los aficionados.

'Aquí lo único que importa es que la rueda gire y gire y somos meros efectos secundarios. No llego a entender cómo no se han parado y han reflexionado y han adoptado las decisiones necesarias. No puede primar la retransmisión de seis partidos sobre todo lo demás. Tenemos que volver a replantearnos cómo queremos las cosas', ha apuntado.

El dirigente zaragocista ha explicado que la petición de terminar la competición que ha hecho el club se basa en dos argumentos, el primero es que se vulnera la igualdad y se está adulterando y que, por lo tanto, no se debe llevar a acabo y el segundo es la situación de una segunda oleada COVID que afecta de forma importante a Zaragoza.

'¿Alguien puede afirmar que ir a una fase final de una competición sin tu mejor jugador por decisiones de terceros no es ir contra la igualdad de armas, contra la equidad?. ¿No supone adulterar la competición por decisiones administrativas de terceros cuando los demás sí acuden con sus plantillas al completo?', se ha preguntado.

Sáinz de Varanda piensa que es 'de locos' que se les haya dicho que eso no afecta. ¿Qué dirían los medios de comunicación de Madrid si el Real Madrid acudiera a jugar la fase final de la Liga de Campeones sin Benzema o el Barcelona sin Messi solamente por decisión administrativa de la UEFA mientras los demás sí? ¿Considerarían que juegan con igualad de armas?, seguro que no', ha asegurado.

Igualmente cree que si eso ocurriera la cantidad de ríos de tinta que correrían en ese momento sería 'espectacular', lo que pasa es que, ha indicado, el Real Zaragoza es un equipo de Segunda y no se les escucha tanto pero ha asegurado que el argumento es 'exactamente el mismo y que la situación es la misma'.

Para el conjunto aragonés disputar la Promoción sin su máximo goleador (19 tantos), Luis Suárez, es un daño 'incalculable'.

'Se tiene que da por finalizada porque no se nos ha garantizado la igualdad de armas. Resulta que teníamos que terminar en marzo por la integridad de la competición y ahora ese tipo de cuestiones parece que no afectan', ha lamentado.

A este respecto ha recordado que tanto la FIFA como el Consejo Superior de Deportes y el ministro de Cultura ya dijeron que había que estar en igualdad de condiciones.

'Se ha llevado la competición mucho más allá de lo mínimamente razonable. Inicialmente estaba previsto acabar el 2 agosto y ahora se habla del 23 si finalmente se juega porque se acaba de dar un nuevo positivo en otro equipo. Esto es una locura y hay que ponerle fin ya. El empeño de no dar por acabada la competición nos hace pasar de ser la mejor Liga del mundo a ser casi un ridículo', ha resaltado.

El vicepresidente del equipo zaragozano ha calificado como 'indignante' que LaLiga, que se supone que representa a todos los clubes, no se haya puesto en contacto con el club para tenerle al tanto de lo que está ocurriendo y para preguntarle su opinión.

'No ha habido ninguna reunión con los clubes afectados para debatir cambios ni nos han preguntado nada. Ayer conocimos que las plantillas se deben confinar desde el próximo domingo por 15 días en un régimen semicarcelario en el que solo pueden entrenar y el resto del tiempo tienen que estar metidos en sus habitaciones sin poder salir y nadie nos ha preguntado nada', ha destacado.

Igualmente ha desvelado que más allá de tres o cuatro llamadas a título personal, el club no ha tenido conocimiento de las cosas y que viven 'en un absoluto desconocimiento de la situación'.

'Estamos alucinados con esa falta de tacto, al menos con el Real Zaragoza', ha añadido.

Sáinz de Varanda ha indicado que el club sigue trabajando en el aspecto jurídico por si sus reclamaciones no llegan a buen puerto.

'Muchas personas confiaban en LaLiga y ahora nos encontramos con que sus decisiones afectan al núcleo esencial de dichos valores. Podemos usar el lema de LaLiga, 'Esto ya no es fútbol es LaLiga', ¡y encima adulterada!', ha comentado.

También ha desvelado que en una de las conversaciones que mantuvo el equipo aragonés con el presidente del Watford británico, club que había cedido a Luis Suárez al Real Zaragoza, este les manifestó que no tenía por qué pagar los despropósitos de la Liga española, algo en lo que le da la razón Sáinz de Varanda.

'El Real Zaragoza va a exigir la responsabilidad oportuna a todas las entidades y a aquellas personas que estando en las entidades y sabiendo lo injusto de estas decisiones no adopten las medidas oportunas para impedir que este atraco se lleve a cabo', ha remarcado.

De la misma forma cree que los departamentos de integridad y de cumplimiento normativo de las tres entidades deportivas principales, LaLiga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes, deberían de abrir de oficio sus expedientes, al menos informativos, para ver lo que está pasando.

'Creo sinceramente que con los acuerdos que se están adoptando se está tratando de predeterminar el resultado del campeonato y eso es muy grave', ha subrayado.EFE