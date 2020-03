Víctimas de guerra salvadoreña piden que se retome entrega de ayuda económica

San Salvador, 10 mar (EFE).- Un grupo de víctimas del conflicto armado (1980-1992) de El Salvador exigieron este martes al Gobierno de Nayib Bukele que retome la entrega de ayuda económica que se les ha brindado desde el 2013.

La víctimas de la guerra salvadoreña, en su mayoría madres de hijos desaparecidos o asesinados, se concentraron en la sede de la Casa Presidencial y un grupo de representantes de las mismas entregó una carta dirigida al presidente Bukele.

Guadalupe Mejía, una de las víctimas, dijo a periodistas que el bono de 50 dólares mensuales no les ha sido entregado desde julio de 2019 y señaló que, hasta el momento, el Gobierno no les ha dado una explicación por el retraso.

'Le pedimos al presidente que no se olvide del decreto 204, que no nos quite la ayuda porque somos de la tercera edad, ya no podemos trabajar, estamos enfermas y necesitamos el dinero para las medicinas', manifestó.

En 2013 fue creado el decreto 204 denominado Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurridas en el Contexto del Conflicto Armado Interno, el cual fue avalado por el entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014).

La iniciativa contempla, entre otras cosas, la entrega de 50 dólares mensuales a las víctimas mayores de 55 años y 15 dólares para las menores de 55 años.

'Esperamos que él (Bukele) se haga responsable de continuar dándonos la ayuda porque tenemos derecho', agregó Mejía.

Por su parte, David Ortiz, colaborador jurídico en Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), señaló que las víctimas del conflicto armado 'no han tenido la oportunidad de dialogar con el presidente sobre este tema (entrega de bono) y otros que están pendientes'.

Añadió que la carta que llevaron a Bukele fue entregada a un secretario de la comisionada Presidencial, Carolina Recinos.

La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. EFE