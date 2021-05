Víctor Claver: 'Sin defender no se puede ganar un título'

Redacción Deportes, 30 may (EFE).- El pívot del Barça Víctor Claver manifestó, tras perder la final de la Euroliga ante el Anadolu Efes Istambul, que en el partido decisivo el equipo no defendió 'al nivel que merece una final y sin defensa no se puede ganar un título'.

El pívot azulgrana comentó a DAZN que al equipo 'le faltó parar a Micic y Larkin en la segunda falta' ya que entre el serbio metió casi todos sus puntos en la segunda parte y junto al estadounidense sumó 46 de los 86 puntos de su equipo.

El alero Álex Abrines dijo sentirse 'dolido y triste' por la derrota y le quedó la sensación de 'haber dejado escapar una oportunidad' para levantar la tercera Copa de Europa de la historia del Barça.

El jugador azulgrana comentó a DAZN que su equipo 'merecía más este año' tras acabar primero de la fase regular y dijo que su equipo 'volverá a estar aquí'. EFE

