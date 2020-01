Víctor Font: 'Xavi es la piedra angular de mi proyecto deportivo'

Barcelona, 17 ene (EFE).- Víctor Font, aspirante a la presidencia del FC Barcelona, reconoció que el excentrocampista azulgrana Xavi Hernández, que recientemente rechazó una oferta del club para relevar a Ernesto Valverde como entrenador del primer equipo, es la pieza fundamental de su proyecto deportivo.

'El proyecto que estoy diseñando cuenta con una estructura deportiva en la que Xavi será la piedra angular', afirmó Font en una entrevista concedida a EFE.

El empresario catalán aseguró tener 'una relación de amistad' y 'una interacción casi diaria' con Xavi, 'que forma parte del proyecto' con el que quiere seducir a los socios del Barça en las próximas elecciones, previstas para 2021.

Sin embargo, y aunque admitió que al exazulgrana, que está dando sus primeros pasos como técnico en Catar, 'le hace ilusión' entrenar al Barça, cree que su papel en la estructura deportiva de la entidad debe ir más allá.

'Queremos crear las condiciones para que gente como Xavi tenga autoridad y responsabilidad muy relevante en el proyecto de fútbol de los próximos diez años, con independencia de si está entrenando el primer equipo o no. Lo que no podemos permitirnos es otro caso como el de Pep Guardiola: que Xavi venga aquí, haga de entrenador, se queme, se vaya y refuerce a la competencia', reflexionó.

En la misma línea, Font desveló que también está en contacto con el excapitán Carles Puyol, y que le gustaría contar en un futuro con Andrés Iniesta, si finalmente es elegido presidente.

Por otra parte, el presidenciable se felicitó por la llegada al banquillo azulgrana de Quique Setién: 'A mí, como a la mayoría de socios, Setién me hace ilusión, porque volvemos a tener a un 'cruyffista' radical, y eso me gusta, pues creo que es lo que nos puede dar más garantías de éxito, y los socios iremos al campo el domingo con más ilusión y esperanza'.

Sin embargo, criticó con dureza la gestión que ha hecho la directiva que encabeza Josep Maria Bartomeu del despido de Ernesto Valverde, 'una muestra más y muy evidente de que no hay proyecto, sino improvisación, y de que tampoco hay capacidad de gestionar las cosas con las formas apropiadas'.

'Me parece un episodio lamentable, porque se faltó el respeto a profesionales como el propio Valverde. Y el hecho de estar considerando desde fichar a Pochettino hasta fichar a Xavi es una buena muestra de que aquí no hay una hoja de ruta y no hay una visión', apostilló.

Al respecto, Víctor Font desveló que incluso a Xavi 'les sorprendió mucho' la propuesta del Barça, aunque negó que el de Terrassa rechazara la oferta porque tuviese un compromiso firmado con él: 'Yo no lo pediría nunca que firmase un contrato, porque ni Xavi ni ninguna leyenda del club puede ser propiedad de nadie'.

En cualquier caso, el aspirante a la presidencia del FC Barcelona aseguró que, con él al mando de la entidad, esta falta de planificación en la parcela deportiva no se produciría.

'En primer lugar, nosotros tendríamos un consejo directivo en el que no habría gente que no viene del mundo del fútbol y que se pusiera a decidir fichajes' apuntó Font, quien cree que es justo eso lo que sucede en la actualidad.

'Ahora, hay una comisión deportiva con dos o tres personas, empezando por el presidente, que a la vez es vicepresidente deportivo, que no son personas del mundo del fútbol', denunció.

Además, incorporaría en su proyecto 'una dirección general deportiva para coordinar todos los deportes, profesionales y no profesionales' y dotaría a las secciones de autonomía propia, 'de tal manera que prácticamente cada una sería un club por sí misma'.

Y es que Font quiere 'a los mejores conocedores del modelo y el estilo Barça', planificando la parcela deportiva, para hacer frente a lo que calificó de 'reto mayúsculo' y que no es otro que 'reemplazar la mejor generación que ha habido en la historia del fútbol, liderada por el mejor de la historia'.

'Una cosa que tenemos que hacer es hablar con Leo Messi. La relación entre Messi y el Barça no se puede acabar el día que Messi se retire. Tener el mejor jugador de la historia durante toda su carrera es un activo que el Barça debe poder capitalizar, por el bien de Leo Messi y por el bien de la institución', sentenció. EFE

gmh-asf-fa