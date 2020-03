Víctor Ruiz: 'La suiza fue de las primeras ligas en suspender los partidos'

Carlos Mateos Gil

Madrid, 30 mar (EFE).- El St. Gallen de Víctor Ruiz (Valencia, 1993) estaba disfrutando de un momento dulce como líder de la liga suiza cuando el coronavirus obligó a suspender la competición. La rapidez en tomar esa decisión le permitió al delantero poner rumbo a España antes de que el espacio aéreo sufriera las consecuencias. Ahora espera en su país natal, junto a su familia, a que todo se reanude para volver a hacer las maletas.

Pregunta: En Suiza se ha llevado a cabo la mayor movilización militar desde la Segunda Guerra Mundial para combatir el coronavirus. ¿Cómo de importante es tomar una decisión así? ¿Cree que le ha sorprendido a la población?

Respuesta: Pienso que le ha sorprendido como al resto del mundo. Es una situación que ha venido rápida y tanto a Suiza como a España y a Italia les ha venido de pronto. Han tenido que tomar estas decisiones, drásticas pero necesarias bajo mi punto de vista. Pienso que al principio es un shock para la población pero viendo lo que está sucediendo en otros países pienso que es lo que se tiene que hacer en estos momentos.

P: ¿Cómo fueron los primeros pasos de la enfermedad en el país?

R: La suiza fue de las primeras, si no la primera, liga en suspender los partidos. Todo el mundo pensaba que era una decisión un poco precipitada al jugarse las otras ligas pero al final el tiempo les ha dado la razón. Vieron que esto venía y suspendieron enseguida la competición.

Tuve la suerte de poder venir porque cuando me comunicaron que íbamos a estar 15 ó 20 días de cuarentena nos dijeron que si teníamos la posibilidad de volver a casa, podíamos hacerlo. Pude coger un vuelo al día siguiente y de esta manera estoy pasando la cuarentena con la familia, que es mejor que hacerlo solo.

P: Una cosa es venir, pero otra volver. ¿Cómo va a hacerlo cuando le toque?

R: Los desplazamientos aéreos ahora mismo entre España y Suiza están cerrados. Cuando nos toque volver, que aún no tenemos muy claro cuándo será, si aún está cerrado el espacio aéreo tendríamos que mirar una escala en algún país al que sí pudiéramos acceder tanto yo como mi compañero Jordi que está en Barcelona y mediante el contrato de trabajo de nuestro club podríamos ir allí.

P: ¿Cómo se organizan el trabajo?

R: Un día que estábamos citados a entrenar llegamos y nos dijeron esto. Fue un poco todo de repente pero el club nos dijo que estaba a nuestra disposición todo el material para coger lo que necesitáramos. Yo me traje lo que me entró en la maleta, que fueron un par de balones, conos y demás.

A raíz de ahí nos han ido enviando cosas para hacer, programas, ejercicios de todo tipo. Como van a ser bastantes días no hay una disciplina clara pero cada uno es consciente de que tiene que hacerlo para mantenerse en forma.

P: ¿La reacción de Suiza contra la pandemia es acorde a lo que esperaba?

R: La verdad es que sí. Voy a hacer un año y medio en Suiza y la gente me ha sorprendido muy para bien. Son muy disciplinados, tienen muy claras sus ideas, intentan hacerlo todo lo mejor posible. Allí igual las medidas no son tan severas como en España porque son más disciplinados y hacen un poco más de caso. Vi que suspendían las competiciones mientras seguían las demás y pensé que algo iba a pasar porque esta gente no corta de repente si no es grave.

P: Llevan parados desde finales de febrero y cuando eso pasó iban líderes. ¿Cree que se va a reanudar la liga? ¿Si no lo hace hay opción de que les declaren campeones?

R: Esta es la incógnita que arrastramos desde el 28 de febrero, te levantas cada mañana y no sabes qué va a pasar. Ahora mismo lo más importante es la salud de todo el mundo pero siempre te queda tiempo para saber qué va a pasar, cómo se va a desarrollar la temporada que estábamos haciendo.

Para nosotros ir primeros es una cosa que nos hemos ganado con todo nuestro trabajo y nuestros partidos. No sé qué va a pasar, qué sería lo justo y qué no. Si se suspendiera seguro que la decisión para unas personas sería buena y para otras malas. Lo que sí pienso es que lo que estamos haciendo se tiene que premiar.

P: ¿Firmarían no jugar y ganar la liga o prefieren ganarla en el campo?

R: Al final yo creo que hay que ser en esta vida listo y más vale pájaro en mano que ciento volando. La situación es muy difícil para todo el mundo y yo creo que a cualquier jugador si le dicen que si firma ser campeón ya, lo haría. Obviamente sería un título diferente. Si me aseguraran que la gano jugando, elegiría jugarla.

P: Son un equipo joven que está firmando una gran temporada. Tiene como compañero al hijo de Jürgen Klinsmann, que es portero. ¿Apunta maneras?

R: Sí. Vino este año de Alemania y tiene toda la planta de un portero de Primera. Es muy buen chico, se está adaptando. Ha llegado a otro país, a otra cultura, a otro fútbol, pero sí que tiene muy buenas maneras.

P: Hablaba de la opción de conquistar la liga, algo que el St. Gallen solo ha hecho dos veces en su historia. ¿Siente que hay una ilusión especial en la gente?

R: El St. Gallen tiene muy buenas cosas pero la mejor, sin duda, es su afición. Te transmite en cada partido las ganas que tienen de ganar, lo que viven el fútbol. Al ir primeros estaba la ciudad movilizada con nosotros, todo el mundo tenía muchísima ilusión en ganar la liga. Esto nos lo merecemos no solo los jugadores y el cuerpo técnico, sino todo St. Gallen porque estaban volcados con la temporada que estábamos haciendo. EFE

1011208