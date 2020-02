Victoria Pavón: 'El daño ya está hecho'

Leganés (Madrid), 20 feb (EFE).- Victoria Pavón, presidenta del Leganés, consideró que el daño para su club 'ya está hecho' después de que se confirmara el pago de la cláusula de rescisión del futbolista danés Martin Braithwaite y por tanto la salida de este con destino al FC Barcelona.

Pavón atendió brevemente a las preguntas de los medios a la puerta del estadio de Butarque después de que el director general, Martín Ortega, ofreciese con antelación una rueda de prensa en la que explicó la postura del club y su voluntad de trabajar para poder realizar una contratación.

'Es una situación excepcional que no nos esperábamos, el daño ya está hecho. Nos habiliten o no, es difícil repararlo. Estoy dolida, por supuesto. Prefiero no opinar sobre si me ha parecido feo el detalle del Barcelona', comentó la dirigente. EFE

