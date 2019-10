Video | Maduro dice que asiento en Consejo ONU se logró a pesar de 'complot' de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que el asiento que su país logró en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es 'una victoria' contra la 'campaña de presión' encabezada por Estados Unidos y en la involucró al Grupo de Lima, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM).

'Tremenda victoria de Venezuela, enfrentando el complot, la conspiración, la campaña brutal del Gobierno de EE.UU. de Donald Trump, una campaña de presión, de persecución contra los países del mundo, (...) a la cual se sumó el FMI, el Banco Mundial', aseguró.

Durante una actividad de Gobierno emitida por radio y televisión de manera obligatoria, el gobernante señaló que en la votación celebrada este jueves en la ONU 'no pudieron ni con amenazas, ni con chantajes, ni con campañas mundiales, no pudo el Gobierno de EEUU con Venezuela, no pudo el imperialismo, ni el Grupo de Lima'.

Agradeció a los funcionarios de Cancillería su trabajo por lo que denominó 'la victoria de la patria venezolana'.