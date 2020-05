Video| Mortal ataque de “avispón asesino” a un ratón en segundos

El salvaje video de un avispón asiático gigante atacando a un ratón hasta quitarle la vida, se ha hecho viral en las redes sociales y evidencia la letalidad y la peligrosidad que tiene este insecto.

El visual fue publicado en Welcome to Nature, una página de difusión de temas naturales y muestra la tenacidad y agresividad del avispón, que clava su aguijón al roedor y no lo suelta hasta matarlo.

Las imágenes fueron compartidas en 2018 y han sido difundidas nuevamente, debido a la reciente presencia de estos insectos en los Estados Unidos que encendió la alarma de ese país, aun en medio de la pandemia por COVID-19.

Vespa mandarina es el nombre científico que reciben estos himenópteros, aunque también se los conoce como “avispones asesinos” ya que cuentan con un gran aguijón cargado con una poderosa neurotoxina capaz de causar paros cardíacos y shocks anafilácticos. En total, se calcula que provocan unas 50 muertes por año.

Ejemplares de esta especie comenzaron a invadir la cosa oeste de Estados Unidos y generaron la preocupación de la población. En especial de los apicultores, ya que las abejas, que solo alcanzan la mitad del tamaño que estos avispones, son su blanco predilecto.