Videos de ovnis del Pentágono en la cuarentena, ¿casualidad u oportunidad?

LOS 'SECRETOS A VOCES' DEL PENTÁGONO

'ALGUNOS IDIOTAS HAN TRUCADO VIDEOS'

Chaviano, que en marzo pasado resultó ganadora del premio al mejor libro en lengua española en los Florida Books Awards por su novela 'Los hijos de la diosa Huracán', no duda de que los ovnis son un hecho real, pero le molestan las malas intenciones que a veces intentan desacreditar a los estudiosos del fenómeno.

'El fenómeno ovni es un hecho real. Quienes lo hemos visto, filmado o estudiado lo sabemos con tanta seguridad como los propios gobiernos que tratan de disimularlo o de acallar muchas otras cosas', dice a Efe.

'El hecho de que haya idiotas que han trucado videos, no le quita veracidad a todo ese material grabado por las cámaras térmicas e infrarrojas de aviones y helicópteros militares o civiles. He hablado con pilotos militares que los han visto y que me han dicho: 'No sé lo que son, pero no son nuestros'.

Y cuando dicen 'nuestros' se refieren a toda la especie humana', agrega.