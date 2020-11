Vierge logra su primera 'pole position'

Juan Antonio Lladós

Madrid, 7 nov (EFE).- El español Xavier Vierge (Kalex) consiguió su primera 'pole position' de la temporada y la tercera de su carrera deportiva al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de Europa de Moto2 en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.

Vierge se encaramó hasta esa primera posición en su última vuelta y ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, en la que superó al estadounidense Joe Roberts (Kalex) y al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), líder del mundial.

El malasio Hafizh Syahrin (Speed Up), el 'Pescao', un auténtico especialista en agua a pesar de sus caídas y de estar recién recuperado del accidente que sufrió en Austria, consiguió el mejor tiempo de la primera clasificación, por delante del indonesio Andi Farid Izdihar, el italiano Luca Marini (Kalex) y el holandés Bo Bendsneyder (Kalex).

No lo hizo ninguno de los españoles que tuvo que pasar por la primera clasificación, Jorge Navarro (Speed Up), que acabó quinto y pasan los cuatro primeros, Arón Canet (Speed Up), Edgar Pons (Kalex) o Marcos Ramírez (Kalex).

La segunda clasificación de Moto2 fue la primera en la que algunos pilotos se 'aventuraron' a montar neumáticos lisos o 'slicks' de seco dada la mejoría de las condiciones del asfalto del circuito 'Ricardo Tormo', mientras otros 'tantearon' primero con el neumático de mojado para entrar casi de inmediato a cambiar de gomas y, en ese tránsito, fue el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) el primero en marcar un registro de vuelta rápida.

Enseguida se estableció una cerrada lucha por la 'pole position' de Moto2 en la que además de Bezzecchi estuvieron el estadounidense Joe Roberts (Kalex) o los españoles Xavier Vierge (Kalex) y Héctor Garzó (Kalex), además del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), líder en la provisional del mundial.

Tras Roberts, el mejor tiempo le correspondió a Xavi Vierge, perseguido por Lowes, que le superó poco después, y Bezzecchi, pero todavía con casi siete minutos de entrenamiento por delante.

En un final frenético Sam Lowes, defendió con 'uñas y dientes' su liderato en el mundial al ponerse primero en el último minuto, pero ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, el estadounidense Joe Roberts le superó y, por detrás, Xavier Vierge doblegó a ambos para conseguir su primera 'pole position' de la temporada.

En la segunda línea se clasificaron el australiano Remy Gardner (Kalex), el italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín (Kalex), con el que fuera líder del mundial y que hoy anunció su paso a MotoGP de la mano del equipo Esponsorama Racing y Ducati, el italiano Luca Marini (Kalex), séptimo, tercera línea junto a su compatriota Lorenzo Baldasarri (Kalex) y el español Héctor Garzó (Kalex). EFE