Vierge se queda con 'sabor agridulce'

Madrid, 13 sep (EFE).- El español Xavier Vierge (Kalex), mejor español y que logró su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de San Marino de Moto2 reconoció que se le queda un 'sabor súperagridulce en un fin de semana que ha sido casi perfecto'.

'Nuestro objetivo era estar delante y lo conseguimos en entrenamientos pero en carrera en las primeras vueltas he tenido un susto y he perdido el contacto con los pilotos de cabeza y aunque he tirado pero no ha podido ser', lamentó Vierge.

'Lo positivo es que repetimos aquí el fin de semana que viene y ahora hay que intentar dar un pequeño paso para estar delante', dijo Xavier Vierge. EFE