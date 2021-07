Vildoza: 'Sabíamos la calidad de Doncic, pero tuvo un partido excepcional'

Saitama, 26 jul (EFE).- El escolta argentino Luca Vildoza reconoció, tras la derrota de su equipo por 100-118 contra Eslovenia, que sabían la calidad que tenía el esloveno Luka Doncic, pero que con los 48 puntos que este lunes tuvo 'un partido excepcional'.

'Ellos tienen a Luka Doncic, reparte juego, tuvo una efectividad tremenda, sabíamos de su calidad, pero hoy tuvo un partido excepcional, así que a pasar página, viene España, sabemos lo duro que va a ser, vamos a cambiar la cara', manifestó tras el encuentro en el Saitama Super Arena.

El exterior de los New York Knicks de la NBA destacó la 'efectividad tremenda' del conjunto esloveno, que anotó 16 triples de 43 (37% de acierto) y la mitad de sus tiros de campo (42 de 84).

'Ellos tuvieron una efectividad tremenda, nosotros realmente no la tuvimos porque no metimos nada de fuera, y ello siempre se frustra, defiendes pero no siempre con la misma intensidad, y ellos aprovecharon eso', agregó sobre un conjunto esloveno al que considera 'sin duda candidato' a ganar estos Juegos.

El jueves Argentina afrontará su segundo duelo contra España, que se estrena este lunes contra la anfitriona Japón (21.00 horas locales, 14.00 GMT).

'Sabemos que España juega más estacionados, con mucho 'scouting' como nos jugaron la final del Mundial 2019, se sumaron jugadores que son importantes y tenemos que estar preparados para ello, trabajar, pero tenemos que pensar en nosotros, dar la cara y seguir adelante', comentó el exterior argentino.

En todo caso, Vildoza consideró que lo primero que tienen que hacer es cambiar su propio juego. 'Tenemos que defender más duro, rebotear más duro, todo más duro y volver a ser la Argentina que debíamos ser', expresó.

'La mentalidad ganadora la tenemos, es cuestión de trabajar y venir con mejor cara', sentenció. EFE

