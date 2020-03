Villa, del césped a los despachos con un proyecto global

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 6 mar (EFE).- En unos meses, David Villa ha cambiado las botas y el césped por la gestión, las videollamadas y los viajes para atender sus escuelas y su club, el Queensboro FC de Nueva York (Estados Unidos), un proyecto con el que quiere dar oportunidades a los talentos de su academia, y que podría replicar en otros países.

El delantero asturiano, campeón del mundo y de Europa con la selección española -amén de sus muchos títulos con el Barcelona, el Valencia, el Atlético de Madrid o el Zaragoza-, atendió a EFE en una conversación telefónica en la que relató sus sensaciones tras retirarse el 1 de enero de 2020, y sus proyectos empresariales.

El Queensboro FC y las academias DV7, extendidas ya desde su Asturias natal a Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, China y Japón, ocupan ahora al máximo goleador histórico de la selección española, con la que anotó 59 goles en 98 partidos. Ahora ha puesto la sede de su vida en Madrid, aunque eso no le exima de viajar habitualmente para atender sus obligaciones.

- Pregunta (P): Hace apenas unos meses de su retirada, que fue el primero de enero ganando la Copa del Emperador con el Vissel Kobe japonés, ¿cuáles son sus sensaciones ahora?

- Respuesta (R): Estoy muy bien, obviamente en el día a día han cambiado cosas, como por ejemplo que no estoy entrenando por las mañanas, pero todos los proyectos que teníamos en marcha desde hace seis meses ya trabajaba en ellos. En Japón aprovechaba las tardes con la DV7 Soccer Academy y con el Queensboro FC.

El cambio grande es que por las mañanas no entreno a nivel profesional, no juego, y el hecho de que estoy viviendo en Madrid en vez de en Japón. Las reuniones las hacemos por videollamadas que atiendo desde Madrid. He podido viajar a Nueva York unos días y en los próximos meses iré viajando por todos los sitios donde tenemos las academias y volveré a Nueva York.

- P: ¿Se quedará entonces en Madrid, no en Nueva York?

- R: Voy a vivir en Madrid, mi familia lo prefiere, para mí es lo más importante, y como las distancias no son largas, estaré controlando un equipo de trabajo a través de llamadas y videollamadas, y muy asiduamente viajaré a Nueva York.

- P: Ha puesto en marcha un nuevo club, el Queensboro FC, en la USL, que se considera la segunda división del fútbol de Estados Unidos tras la MLS. ¿Por qué?

- R: Está considerada como segunda división de MLS, pero no es como en Europa, no tiene que ver nada con la MLS. Desde hace tiempo venimos trabajando en las academias y el fútbol formativo, en intentar dar a los chicos una experiencia de vida y ayudarles a conseguir sus sueños.

A partir de eso surgió la posibilidad de tener clubes profesionales también, para que los chicos cuando cumplan 17-18 puedan entrar en el mundo profesional, y de ahí la idea de Queensboro, que se lleva barajando hace tiempo y gracias a Dios es una realidad, aunque el balón no empieza a rodar hasta el año que viene.

- P: ¿Dónde están ubicadas sus academias?

- R: Tenemos una en Asturias, una en Hong Kong, el próximo mes abrimos en Japón, que estaré visitándolo dentro de poco. También tenemos en Puerto Rico, República Dominicana, San Diego (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá), además de la de Nueva York en Queens.

- P: Tal y como han hecho con el Queensboro, ¿se plantea tener otros clubes en otras zonas para dar oportunidades a los jugadores de sus academias?

- R: Sí, por supuesto, no tenemos prisa. Esto no es un proyecto de uno o dos años, es un proyecto a largo plazo. De hecho, en Puerto Rico también hay un acuerdo con un club profesional en la Primera división (Balompié Junqueño)... Irá surgiendo poco a poco, la idea es trabajar sin prisa pero sin pausa, sabiendo que es a largo plazo. Pero sí, es una de las ideas que tenemos.

- P: Han pasado apenas unos meses de su retirada, ¿cuáles son los momentos que guarda en su memoria como los mejores de su carrera?

- R: Todos son importantes, he tenido mucha suerte de vivir experiencias muy bonitas ya no solo en los buenos momentos como la consecución de los títulos en todos los clubes o con la selección.

Si me preguntas por uno en especial, el Mundial (de Sudáfrica 2010) marcó un antes y un después para todos, no solo para los futbolistas, sino para todos los que amamos el deporte en este país, pero hay tantos momentos que estaríamos hablando durante mucho tiempo, y no tiene que ver solo con los éxitos de ganar un Mundial o hacer un gol, sino con todas las experiencias buenas que me ha dado el fútbol en tantos años. EFE

