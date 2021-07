Villar felicita a la selección y se declara fan de Morata

San Vicente del Raspeig (Alicante, España), 7 jul (EFE).- El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, felicitó este miércoles a la selección española por su participación en la Eurocopa y defendió la actuación del delantero Álvaro Morata, del que se declaró admirador.

“Me ha gustado mucho la selección, pero desde el primer partido. La trayectoria ha sido muy buena. Hacer un cambio en la selección no es tan fácil”, explicó Villar en relación al relevo generacional realizado por Luis Enrique Martínez, al que felicitó por su “valentía”.

Ángel María Villar ha realizado estas declaraciones durante su presencia en el primer Stage Professional de FutbolJobs que se celebra estos días en las instalaciones de Montemar y la Villa Universitaria de Alicante.

El que fuera vicepresidente de la FIFA calificó de “gran partido” el duelo entre Italia y España y reiteró su felicitación a la RFEF, al seleccionador y su cuerpo técnico y a los jugadores “porque lo han hecho muy bien”.

“Es un grupo de jugadores modélico que nos puede dar buenos resultados. Cuando ganamos el Mundial y las dos Eurocopas también era un grupo modélico y eso se transmitió a otras generaciones”, explicó.

Villar se mostró contrario a las críticas al atacante Álvaro Morata, del que dijo que es “un gran jugador y un gran hombre”.

“Entrega todo y le saldrán las cosas mejor o peor. Pero creo que le han salido muy bien y hay que felicitarle. Como también al entrenador por la confianza que le ha dado”, señaló el expresidente de la Federación, quien se declaró “fan de Morata”.

“Es un hombre dentro del campo y los que hemos jugado al fútbol sabemos lo que estamos diciendo”, apostilló.

Villar también valoró el rendimiento del barcelonista Pedri González, del que dijo que no le ha sorprendido su gran actuación en el torneo, y aseguró que el trabajo de la selección no termina en Londres “porque espera la fase final del Mundial de Catar en año y medio”.

“Ahora hay que clasificarse con estos jugadores y tenerlos en activo y con la llama de vida que han demostrado”, insistió Villar, quien destacó que toda la afición “se ha vuelto a ilusionar con la selección en las terrazas de todos los rincones de España”.

“Volvemos a ilusionarnos, pero antes hay que hacer un examen de conciencia y saber qué se ha hecho bien y qué no tan bien. Aunque hay más cosas positivas que negativas', dijo.

Por último, el ex presidente no quiso opinar sobre la ausencia de Sergio Ramos de la selección y dijo no ver paralelismos con lo vivido en su día con Raúl González y Luis Aragonés.

“Nunca me he metido en el campo de un técnico. Sería un intruso. Cada entrenador sabe lo que tiene que hacer y su criterio. Yo no veo similitudes. Una cosa es lo que se proyecta hacia afuera y otra hacia adentro”, concluyó. EFE

1004341

pvb/cta/og