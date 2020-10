Viñales afirma que 'ha sido un día útil para ver la moto en agua'

Madrid, 9 oct (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo en la clasificación provisional de entrenamientos del Gran Premio de Francia de MotoGP ha afirmado que 'ha sido un día útil para ver cómo se desenvuelve la nueva moto en agua', porque no habían realizado ningún entrenamiento en estas condiciones.

'Me he sentido muy bien y hemos hecho buenos tiempos por la mañana, si bien luego en condiciones mixtas siempre es más difícil para nosotros, pero también hemos encontrado un buen 'feeling' con la moto y hemos acabado cerca de Miller', explica Viñales.

'En principio mañana cambiaran las condiciones, pero sabiendo que la moto ha funcionado en estas condiciones mixtas, creo que no debería haber problemas en seco', recalca el piloto de Yamaha.

'Un domingo en estas condiciones es complicado para todos, ya que puede salir bien o puede salir mal, pero prefiero condiciones de seco, igualdad para todos y apretar ahí. Lo importante es que me he encontrado bien en esas condiciones, antes me costaba mucho más, pero últimamente en agua siempre estamos delante. Me ha dejado un buen sabor de boca el día en Le Mans', asegura Maverick Viñales.

Y, al referirse a su incidente con Mir, el piloto de Yamaha lo vio de una manera distinta pues explicó: 'cuando me he reincorporado a la pista lo he hecho de la manera más segura que he podido porque estaba el césped mojado y si me llego a caer ahí la habría liado. Creo que le he dejado suficiente espacio, pero no iba en la moto de Joan así que no lo sé, no ha sido nada del otro mundo'. EFE