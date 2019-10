Viñales afirma sobre Márquez que 'él y Honda han hecho la diferencia'

Buriram (Tailandia), 6 oct (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, ha afirmado tras el título conseguido por Marc Márquez que 'han dominado; tanto él como Honda han estado a un nivel increíble y han marcado la diferencia, sólo queda felicitarles'

'Por nuestra parte, intentar mejorar y cerrar el hueco que nos sacan', señaló.

Al recordar la carrera, Viñales señaló que 'tenía poca tracción en la rueda trasera'. 'Desde el principio he entendido que me tocaría sufrir, he intentado mantener el neumático lo mejor posible para atacar al final y entonces he recuperado un segundo, pero no había manera, no tenía más'.

'Tengo que entender qué ha hecho diferente Fabio -Quartararo-, que tenía mucha más tracción que yo, entenderlo para copiarlo y mejorarlo', reconoció el piloto de Yamaha.

En cuanto al resultado de la carrera dijo estar 'satisfecho a pesar de las dificultades' puesto que consiguió hacer 'buenos tiempos'. 'Viendo el ritmo de esta mañana y cómo me sentía, también un poco frustrado', incidió.

Maverick Viñales explicó que intentó atacar en la primera vuelta para 'pasar a Marc', pero unas vueltas después casi se va por los suelos y entonces decidió tomárselo 'con calma', para intentar 'estar cerca y aprovechar algún error', pero enseguida volvió a insistir en sus problemas. 'Cuando falta adherencia el equipo tiene que entender en qué fallamos'.

'Ahora vienen carreras buenas para mí como Japón, Australia y Malasia, así que iré a por todas y aunque el subcampeonato está muy difícil, porque tendría que fallar Dovizioso, me voy a concentrar en intentar acabar todas las carreras en el podio y luego ya veremos qué pasa en el campeonato', dijo Viñales. EFE