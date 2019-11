Viñales asegura haber dado 'prioridad al trabajo para la carrera'

Sepang (Malasia), 1 nov (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), cuarto en la primera jornada de pruebas libres del Gran Premio de Malasia de MotoGP ha asegurado que había dado 'un poco más de prioridad trabajar para la carrera, que era lo importante'.

'Con el tiempo de la mañana era difícil no terminar entre los diez mejores, y por eso me he centrado mucho en trabajar y en encontrar sensaciones', comentó.

'Podemos aumentar el potencial, esa es la idea para el año que viene, seguir creciendo, aunque creo que en todas estas últimas carreras hemos ido creciendo, pequeños pasos, pero siempre creciendo, y eso era lo más importante', afirmó satisfecho el piloto de Yamaha.

'La verdad es que desde que nos concentramos en nosotros mismos quizás le sacamos más potencial a todo nuestro equipo, y eso es lo importante y necesitaba acabar el año estando ahí, así que en estas dos carreras es importante intentar estar en el podio, nuestro principal objetivo, y luego si tengo la oportunidad de luchar por la victoria lo haré', continuó Viñales.

'Estamos concentrados muy bien en entender en cada pista cómo pilotar de la mejor manera, y sobre todo trabajando mucho con los ingenieros la parte electrónica para dar pasos en ese sentido. De chasis estoy muy contento, la moto funciona muy bien y es difícil ganar algo más cuando algo ya funciona muy bien, entonces intentamos concentrarnos en áreas donde todavía creemos que podemos dar otro paso durante el fin de semana', señaló Maverick Viñales sobre su actual método de trabajo con el equipo.

'Debemos mejorar la velocidad punta, pero sin perder lo que tenemos ahora, será complicado, muy complicado, pero yo creo que Yamaha está trabajando en un camino bastante bueno, y estoy muy impaciente por probar lo nuevo para ver realmente a qué podemos optar', manifestó Viñales. EFE