Viñales asegura que le resultó 'imposible respirar en algunos momentos'

Madrid, 26 jul (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) fue segundo en el Gran Premio de Andalucía de MotoGP si bien reconoció que 'en esta carrera era imposible respirar en algunos momentos'.

'En la primera vuelta intenté adelantar a Quartararo porque me sentía fuerte, pero me fui largo y Fabio se marchó, me quedé detrás de Valentino y no podía respirar bien', enfatiza Viñales, quien reconoce que fue tratando de aguantar hasta las últimas vueltas 'y al final conseguí un buen ritmo y pude acabar segundo'.

'Ha sido una carrera muy difícil, al inicio me quise poner primero porque me sentía muy fuerte y lo he probado, pero me he ido largo, no he podido parar la moto y cuando me he puesto detrás de Vale tenía mucho calor, un calor espectacular, no sé si por el motor o por qué, pero me costaba mucho', recuerda el piloto de Yamaha.

'La presión del neumático ha subido muchísimo cuando iba detrás de Valentino y he tenido que aflojar ya que sino no podía coger ritmo y entonces me he dejado ir bastante, he tenido un par de encontronazos con Miller y Bagnaia que han estado bastante bien y después he intentado hacer mi ritmo para cuidar el neumático y apretar al final, que era lo importante, Cuando faltaban cinco vueltas he empezado a apretar y lo he dado todo', afirma Viñales.

'Cuando me he puesto detrás he intentado estar, pero me he vuelto a ir largo y los neumáticos se calentaban mucho, era imposible, pero al final estoy muy contento porque hemos hecho un gran trabajo y hemos sacado petróleo de una situación muy complicada y estoy muy satisfecho con el trabajo de todo el equipo', reconoce el piloto de Yamaha, segundo en el campeonato.

Maverick Viñales no cree que haya perdido ninguna oportunidad pues 'al final el escenario era complicado y hemos sacado un plus, que era lo importante y ahora llegamos con 40 puntos de estas dos primeras carreras, no estamos lejos del primero y eso es lo más importante, coger ritmo e intentar ir al máximo desde Brno'.

Sobre los problemas con los motores de las Yamaha, que ya ha tenido que descartar uno y ha abierto los otros cuatro, asegura Viñales que 'en la carrera no ha influido en nada, simplemente en la segunda vuelta cuando iba detrás de Valentino no le podía pasar, los neumáticos se han calentado mucho y ha subido mucho la presión y he tenido que dejar que enfriaran, pero estoy contento porque hemos sacado veinte puntos que es lo importante'. EFE