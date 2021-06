Viñales atribuye todo el éxito al agarre

Assen (Países Bajos), 26 jun (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), autor de su primera mejor clasificación de entrenamientos de la temporada en el Gran premio de los Países Bajos, ha atribuido el éxito al agarre, 'lo que debería ser normal todos los fines de semana'.

'Contamos con un gran nivel y nuestra confianza es alta, lo único es que en otros circuitos no hemos encontrado la vía y aquí desde los primeros libres me he sentido con mucho agarre, y ese es el problema, que cuando no tenemos agarre no podemos mejorar', lamenta Viñales.

'Este fin de semana no he tocado nada, desde que empezamos está perfecto y hemos trabajado sobre esa base y tengo una buena oportunidad el domingo y espero dar el máximo de la primera a la última vuelta', afirma el piloto de Yamaha.

'Gracias a dios tengo agarre en el neumático y puedo ir rápido porque con esta moto, si no hay adherencia no puedes hacer nada, pero ahora podemos comparar por qué aquí puedo hacer lo que quiero con la moto y en Sachsenring no podía ir rápido y como piloto lo único que puedo decir es que si tengo agarre puedo ir más rápido', insiste 'Mack'.

El piloto de Yamaha confirmó que no había cambiado nada en la moto porque 'básicamente hay más agarre y me permite ir rápido pues con estas motos hay que buscar agarre y si no lo tienes, al menos tienes que tener la moto que te permita girar'.

'Nadie sabe la respuesta a este problema y me está causando muy malos resultados, por lo que espero que a partir de ahora podamos contar con este factor siempre ya que cuando cuadras todo con la Yamaha es una moto fantástica y puedes hacer lo que quieras, pero si no, es difícil, y a mí me ha pasado ya cuatro veces esta temporada', recuerda un Viñales crítico.

El piloto de Yamaha insiste en que ha estado 'calmado un tiempo, pero llevaba ya cuatro o cinco carreras con malos resultados y lo más duro es que no podía ni siquiera hacer una vuelta rápida. Sinceramente, no podía estar más calmado de lo que estaba'.

En cuanto a su afirmación de poner la moto como la de Fanio Quartararo, su compañero de equipo, Maverick Viñales dijo que 'hoy no he probado la moto de Fabio, porque tengo varios puntos en los que soy más rápido y no quiero perderlos; es cierto que tenemos una moto emulando el reglaje de Fabio, pero tengo tan buenas sensaciones con mi moto que no la quiero tocar'. EFE