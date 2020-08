Viñales: 'Brno es una pista difícil y este año, un poco más'

Madrid, 7 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), autor del quinto mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la República Checa, reconoció que la de Brno es 'una pista difícil que el año pasado estaba difícil y este año lo está un poco más'.

Sin embargo, restó importancia a ese hecho y dijo: 'Hay que adaptarse. Esta carrera va a ser así y hay que sacar el máximo de ello y para eso tenemos que intentar entender los neumáticos, porque trabajan muy diferente a Jerez y luego ya veremos'.

'La moto se comporta bastante bien encima de los baches y sí que es cierto que esta mañana me he caído, pero creo ha sido más por ir un poco fuera de la trazada y fuera de los baches, y con la pista fría', señaló Viñales.

El piloto de Yamaha dijo que en la caída se lastimó el hombro que ya tiene tocado de cuando se entrenaba con el motocross, y explicó que lleva unos meses lesionado. 'Y en Jerez estuve bastante bien, pero a la mínima que te tocas otra vez ya vuelve a doler', dijo.

'Para la carrera creo que estaré perfecto. Un poco de hielo y mucho gas. Estoy muy centrado en mis sensaciones, en cómo pilotar en la pista y en cómo sacar el máximo rendimiento de los neumáticos, ya que es muy importante', continuó el piloto de Yamaha.

'En Jerez quizá no entendimos de la mejor manera cómo hacer trabajar los neumáticos, y si al inicio de carrera me encontraba muy fuerte, luego tuve un bajón bastante grande por lo que hay que trabajar, e intentar entender los errores de Jerez y, sobre todo, centrarnos en tener una buena puesta a punto para la carrera. Aquí será muy importante la constancia de los neumáticos', explicó.

'Tenemos la posibilidad de luchar por el título y está en nuestras manos aprovecharlo. Tenemos una buena moto y potencial, sólo hay que sacarlo. En Jerez no lo sacamos, tuve algún error en la carrera, sobre todo en la primera vuelta; intenté atacar al máximo, me colé y me quedé toda la carrera detrás de Valentino', recuerda Maverick Viñales.

'Por mí es perfecto que ellos sean los favoritos, que se peleen, y nosotros iremos a lo nuestro, a hacer nuestra faena', recalcó Viñales. EFE