Viñales centrado en 'tener buenas sensaciones desde el principio'

Madrid, 14 abr (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo en la clasificación del campeonato del mundo de MotoGP empatado a puntos con su compañero de equipo, el francés Fabio Quartararo, afirma estar centrado 'en tener buenas sensaciones desde el principio de la carrera'.

'Me gusta este tipo de circuito, lo hace muy emocionante y ya en la carrera del año pasado tuve un buen ritmo hacia el final, así que este fin de semana nos tenemos que centrar en asegurarnos de tener esa sensación desde el principio de la carrera', recalca Viñales.

'Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana de la carrera, es un reto, pues el año pasado no terminamos tan arriba como queríamos, pero la verdad es que disfruté de esa carrera y esta pista tiene muchos lugares donde se puede adelantar', explicó el piloto de Yamaha.

En el caso de su compañero de equipo, Fabio Quartararo, aseguró: 'Ganar la segunda carrera en Doha fue fantástico y ahora que he conseguido mi primera victoria con el equipo de fábrica, siento que me he quitado un peso de encima'.

'Después de la primera victoria ya puedo concentrarme aún mejor en la tarea que tengo por delante, pero también me hace estar aún más emocionado para este fin de semana', por comprobar si puede ser tan rápido como en Catar. EFE