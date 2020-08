Viñales contento por no ser grave el accidente y decepcionado por un problema

Madrid, 16 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), protagonista involuntario en el accidente del francés Johann Zarco y el italiano Franco Morbidell y décimo en el Gran Premio de Austria de MotoGP dijo estar contento por una parte, 'al no suceder nada grave' en el accidente, y decepcionado por otra, al 'tener un problema en la moto'.

'Realmente estoy contento por una parte, y es que no ha sucedido nada grave pero tanto Valentino como yo estamos bien y eso es lo más importante. Franco y Johann también están bien pero en la curva tres ya se sabe, no ha pasado nada en los otros años porque Dios no ha querido pero es una curva muy complicada', explica Viñales, por encima de quien voló la moto de Zarco.

Y la decepción llegó porque 'un problema en la moto, por eso estaba tan decepcionado y creo que tanto en Brno como aquí eran dos oportunidades perfectas para estar delante en el campeonato y las hemos desaprovechado totalmente'.

'Tenía buen ritmo, tenía buena vuelta, estaba ahí delante y hay que seguir, pero es complicado entender el por qué suceden cosas. Tengo buenas sensaciones el sábado y estoy entre los tres primeros en cada entrenamiento, incluso con la pista medio mojada y medio seca, pero luego llega la carrera y es una moto difícil de conducir. Cambia mucho de entrenamientos a carrera', lamenta Viñales.

'En Jerez la moto funcionaba bien, pero teníamos que verlo en las otras pistas y es complicado, porque al final Jerez no tiene nada que ver con Brno y con Austria, y no tiene nada que ver con la mayoría de pistas, por eso es complicado tener una opinión', lamenta el piloto de Yamaha.

'No puedes hacer absolutamente nada. Yo lo intento, cambio todos los mapas, el freno motor, pruebo a frenar antes, pruebo a frenar más tarde, me intento adaptar en cada vuelta... Pero no hay manera. Es algo que me sucede desde hace mucho. Como piloto sólo puedo esperar a tener las armas suficientes para luchar contra los demás y ya está', explica Viñales.

'Para mí es muy difícil entender que los sábados pueda exprimirme a tope y que el domingo parece que no pueda hacer nada y que me voy paseando. Esa es la sensación que yo tengo. El sábado puedo sacar mi máximo rendimiento, y el domingo por A o por B no puedo. No estamos rindiendo al máximo', comenta Maverick Viñales. EFE