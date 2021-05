Viñales dice que en su caso 'es como si no hubiese hecho una vuelta lanzada'

Scarperia (Italia), 28 may (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que dominó la primera tanda de entrenamientos libres de MotoGP y al final acabó octavo el primer día del Gran Premio de Italia en Mugello ha dicho que para él 'en realidad es como si ni hubiese podido hacer una vuelta lanzada'.

'En mi primera vuelta, además, he cometido un error, y en la segunda me he ido largo, estaba apretando mucho, y luego tenía muchos pilotos delante, así que en realidad es como si no hubiese podido hacer una vuelta lanzada', incide Viñales.

'En cualquier caso, el neumático blando era pre calentado y a veces estos neumáticos no funcionan bien, y hoy ha sido uno de esos neumáticos, en los primeros libres había ido muy bien, me salía todo natural y muy fácil, y por la tarde hemos comenzado con neumático duro delante y detrás y no ha sido una buena idea, me deslizaba mucho la moto de atrás y sólo he dado dos vueltas', explica.

'Tenemos que mejorar un poco la electrónica en algunos puntos, pero creo que estamos preparados para pelear en la carrera y estoy seguro de que podremos hacer una buena vuelta lanzada mañana', señaló contento Maverick Viñales.

Tanto Maverick Viñales como Fabio Quartararo disponen ya del sistema de salida -uno de sus puntos débiles- en el tren delantero, pero el español quiso ser cauto al afirmar sobre su funcionamiento que 'lo veremos el domingo, pues al ir solo puedes ver que va mucho mejor, es un gran paso, pero tenemos que chequearlo el domingo en la salida, rodando con otros pilotos, aunque de partida es rápido, nos ha hecho mejorar en la segunda parte de la aceleración'.

'De momento es un paso significativo, Yamaha lo ha hecho rápido y es importante que sea efectivo pues es una mejora de calidad pero, como siempre, hay que verlo el domingo pero creo que se verá reflejado en la salida', aseguró el piloto de Yamaha, quien recalcó que 'hay que continuar investigándolo, porque en realidad sólo he hecho tres salidas, y habrá que evolucionarlo y en dos o tres carreras estaremos al máximo nivel para las salidas. EFE