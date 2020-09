Viñales hace una 'valoración positiva' y asegura tener 'buen ritmo'

Madrid, 25 sep (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), cuarto al término del primer día de pruebas en el Gran Premio de Cataluña, hizo una 'valoración positiva' del mismo y señaló que han trabajado 'para la carrera' y que tiene 'buen ritmo'.

'Seguiremos trabajando de manera inteligente, estoy contento porque creo que hoy hemos hecho un gran trabajo que tenemos que continuar mañana. Dovizioso hace tiempo que no mete miedo, pero para mí nunca hay que subestimar ni a Dovi ni a Ducati ya que de repente, parece que no están y llega el día de la carrera y están delante', afirmó Maverick Viñales.

'Pensamos que Dovizioso estará fuerte en esta pista así que hay que mejorar los tiempos mañana', recalcó el piloto de Yamaha, quien continúa aseverando que va a trabajar 'con la misma dinámica de puesta a punto'.

'En carrera la moto cuesta frenarla y quizás en otro circuito en el que no esté tan fuerte y peligre la Q2 la cambiemos, pero aquí me he sentido fuerte así que hemos podido hacer muchas vueltas con el depósito lleno', destacó. EFE