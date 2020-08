Viñales lamenta que 'ha sido una carrera muy extraña'

Madrid, 9 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), uno de los aspirantes al título de MotoGP pero decimocuarto en la República Checa, ha señalado que 'es difícil de entender, creo que ha sido una carrera muy extraña'.

'Durante todo el fin de semana no es que me haya sentido realmente bien, pero ayer en la clasificación me sentí genial y hoy en el 'warm up' estaba fuerte, pero desde la primera vuelta el neumático no tenía adherencia y luego he tenido muchos problemas de deslizamiento, incluso en toda la recta', explicó Viñales.

'Tampoco estoy buscando dónde está el error, yo no quiero atacar a nadie, ni mucho menos, simplemente intento buscar una solución y entender las cosas y a mí me gusta entender por qué no ha ido hoy la moto y por qué muchas veces sufrimos tanto del warm up a carrera', continúa Maverick Viñales.

'En el warm up tengo uno de los mejores ritmos y luego en carrera me cuesta mucho ir con la moto. Está bien sentarse, intentar entender las cosas, que es lo importante, y llegar a una valoración', continuó.

'Ni de lejos estamos sacando el potencial que puedo sacar, porque realmente no puedo apretar y esta ha sido una carrera en la que no he apretado nada desde la primera vuelta, porque no se podía por eso creo que es muy importante e interesante buscar otra manera de hacer funcionar la moto y que a mí me vaya mejor', detalló Viñales.

'Austria es importante para probar bien, intentar buscar en condiciones de poca adherencia lo que necesitamos y que en Japón trabajen para darnos ese extra que para una vuelta es genial, pero que luego a una vuelta cuesta muchísimo', aseveró el piloto de Yamaha, que dijo no estar preocupado.

'Preocuparme no me preocupa. Yo intento dar siempre lo mejor de mí y dar el máximo y cuando la moto va estoy ahí y cuando no, intento hacerlo lo mejor posible, pero tenemos que hacer un trabajo conjunto con Yamaha, buscar otra solución ya que en caso de que vayamos a otro circuito y la moto no vaya, hay que tener un as en la manga', manifestó Maverick Viñales.

'Lo positivo de este fin de semana es que Fabio y Dovizioso también han fallado, y no se nos han ido en el campeonato, pero hay que intentar entender para la siguiente carrera qué debemos hacer para ser fuertes. Esta moto va muy bien a una vuelta, pero en carrera cuesta mucho y tendremos que entender si es sólo nuestra parte o si son las otras Yamaha ya que hoy no hemos sido los únicos que hemos sufrido, pero he salido atrás y no tenía nada de ritmo', reconoció Viñales. EFE