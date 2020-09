Viñales lamenta que su moto no rinde igual en entrenamientos y en carrera

Madrid, 18 sep (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), cuarto mejor tiempo en la primera jornada del Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP, lamentó que su problema es que 'en los entrenamientos' puede ir 'superrápido porque hay adherencia y la moto gira, frena, acelera...' y puede 'sacarle el ciento por ciento'.

'En cuanto voy a carrera no hay nada de agarre, así que voy siempre como patinando de detrás y eso influye mucho en la rueda delantera, porque ya no entras de la misma manera ni paras la moto igual para hacer la curva y entonces siempre me voy largo y no consigo girar la moto', explicó Viñales.

'Eso es lo que hay que buscar, que de delante sea una moto que frene, que no tenga que pensar siempre si la rueda trasera tiene 'grip' para frenar, algo que tienen mucho la Honda y la Ducati, que frenan con todo el tren delantero y la paran, y la Suzuki también frena mucho con la rueda delantera', añadió.

'Nosotros nos apoyamos mucho atrás y si ves el estilo de pilotaje, siempre intentamos tener la rueda de atrás en contacto para frenar, porque nos ayuda mucho, pero en cuanto la rueda trasera no tiene grip, ya no puedes frenar más y quiero cambiar un poco eso, porque siempre soy esclavo de lo mismo: cuando hay grip puedo hacer vueltas fantásticas y ritmos increíbles, pero cuando no lo hay estoy esclavizado para que funcione', lamentó Viñales.

'Yo quiero pilotar frenando tarde y parando la moto, que es como piloto, tanto en Moto3 como en Moto2 y en las antiguas motos que pilotaba frenaba lo más tarde posible, pero ahora en Yamaha tengo que ir pensando en frenar antes', afirmó.

'Yo creo que hay que frenar tarde y hay que hacer tu propio pilotaje y quizás por eso este fin de semana doy vueltas tan irregulares, porque me voy largo y no entro en las curvas', insistió el piloto de Yamaha.

En cuanto al nuevo sistema de escape, Maverick Viñales reconoció que no cree que lo use el resto del fin de semana pues 'en los test funcionaban bastante bien con adherencia, pero hoy no han acabado de ir del todo bien'. 'Lo descartaremos, no perderemos mucho tiempo', añadió.

'Volveremos a dar más vueltas en Montmeló, una pista diferente en la que pueden funcionar y aquí volveremos a la moto estándar por lo que toca intentar trabajar con la parte delantera de la moto, a ver si puedo mejorar y sobre todo mejorar con 20 litros (depósito lleno), que hoy ha estado muy difícil', señaló Maverick Viñales. EFE