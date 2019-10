Viñales muy contento por sus sensaciones tanto en mojado como en seco

Phillip Island (Australia), 25 oct (EFE).- El español Mavercik Viñales (Yamaha YZR M 1), primero al término de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island, se mostró muy satisfecho y contento de su rendimiento tanto en mojado como en seco.

'La verdad es que estoy muy contento porque me he encontrado con muy buenas sensaciones hasta en mojado desde la primera vuelta, así que tengo ganas de que llegue mañana y, sobre todo, el domingo para intentar hacer una carrera al máximo y sobre todo entender bien la moto, qué necesita y qué debemos mejorar', explicó Viñales.

'Normalmente hemos ido muy rápido en agua, recuerdo que en Le Mans lideré un entrenamiento, en Brno estaba primero o segundo, siempre con buenas sensaciones y, lo que pasa aquí es que, con tanto frío, cuesta mucho calentar la goma, y nosotros en eso sufrimos un poco más, pero me he encontrado bien, la he podido calentar bien y hacer buenos tiempos', comentó el piloto de Yamaha.

En cuanto a sus preferencias sobre seco o mojado, Maverick Viñales destacó que 'en seco es siempre más seguro, y también estás más seguro, en tanto que en agua pueden cambiar mucho las sensaciones de un entrenamiento a otro. El viernes es el viernes e intentaremos coger lo positivo, pero mañana es un nuevo día y apretaremos más para intentar sacar el máximo provecho'.

Con lluvia o sin ella, Maverick Viñales resaltó que 'lo importante es estar en primera línea'. 'Es crucial con nuestra moto. Sea en agua o en seco tenemos que estar en primera línea pues al final son las mismas condiciones para todos'.

'Al final intentamos hacer nuestro camino, nuestro trabajo y si no peleamos por la victoria querrá decir que quizás nos hemos dejado algo en algún área, así que tocaría mejorar', reconoció Viñales sobre la posibilidad de no conseguir un buen resultado en carrera. EFE