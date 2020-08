Viñales muy contento ya que 'de ayer a hoy hemos mejorado muchísimo'

Madrid, 15 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de Austria de MotoGP, dijo estar 'muy contento y satisfecho, porque de ayer a hoy hemos mejorado muchísimo'.

'Ayer no pudimos hacer una vuelta que hoy sí hemos hecho y esta mañana en agua me he encontrado espectacular; desde la primera vuelta estaba primero, y luego me he quedado en pista para entender los neumáticos, me ha servido de mucho cuando he puesto los compuestos de seco', explicó Viñales.

No obstante, Maverick Viñales reconoció que 'Pol tiene un ritmo espectacular y también están fuertes Dovizioso y Miller, pero yo saldré a dar el máximo y la carrera dirá. Todo depende de la salida así que intentaré salir bien y ponerme primero'.

'Me he sentido muy bien desde esta mañana, sobre todo en mojado ya que traté de entender cómo eran las sensaciones de la moto con los neumáticos después en seco, sabíamos que a una vuelta nuestra moto es perfecta y hemos sacado una vuelta increíble en la Q2', señala satisfecho el piloto de Yamaha.

Al referirse a la carrera, Maverick Viñales comentó que será difícil' pues su objetivo será 'empujar desde el principio y es muy incierto porque después de Moto2 hay mucho cambio de adherencia pero nuestro objetivo es estar en el podio y por eso vamos a pelear'.

En lo que respecta al problema técnico con los motores, Maverick Viñales aseguró que 'por el momento no estamos haciendo nada en este sentido. La moto está a potencia máxima en este momento, igual que en Brno, y allí no tuvimos problemas'. EFE